Минобороны начало тестирование электронной очереди в ТЦК

Министерство обороны Украины в субботу, 18 мая, приступило к тестированию нового сервиса — электронной очереди в ТЦК и СП.

Что известно об электронной очереди в ТЦК

Предварительная запись уже возможна в 19 ТЦК — тестирование проходит в отдельных центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Сум, Винницы, Кропивницкого.

Полный перечень здесь доступных сейчас ТЦК и СП по ссылке .

Как записаться в е-очереди:

Выберите ТЦК и СП, в котором вы состоите на учете или по месту вашей актуальной регистрации. Введите персональные данные для записи. Подтвердите телефонный номер. Получите сообщение с датой и временем визита.

Минобороны запустило приложение "Резерв+"

Министерство обороны запускает мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.

С 18 мая все мужчины 18-60 лет в течение 60 дней — до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные.

При обновлении данных направление на ВЛК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости впоследствии, сообщили в Минобороны. Поделиться

В Минобороны объясняют, что обновить данные можно любым из следующих способов:

Онлайн — через приложение "Резерв+" (так называемый электронный кабинет –ред.). Он будет доступен для скачивания на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая.

Объясняется, что Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре "Оберег". После обновления данных в приложении можно будет увидеть информацию из реестра "Оберег" относительно себя.

Также обновить данные можно офлайн в Территориальных центрах комплектования или Центрах предоставления административных услуг, действующих по всей стране.

Если вы будете обновлять данные через ТЦК, кроме самого выписки из реестра, вы получите соответствующую отметку в военный билет, — объясняют в МОУ. Поделиться