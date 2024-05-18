Міноборони розпочало тестування електронної черги до ТЦК
Категорія
Україна
Дата публікації

Міноборони розпочало тестування електронної черги до ТЦК

Міноборони України
мобілізація

Міністерство оборони України у суботу, 18 травня, розпочало тестування нового сервісу — електронної черги до ТЦК та СП.

Що відомо про електронну чергу до ТЦК

Попередній запис вже можливий в 19 ТЦК — тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького.

Повний перелік тут доступних наразі ТЦК та СП за посиланням.

Як записатись до е-черги:

  1. Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації.

  2. Введіть ваші персональні дані для запису.

  3. Підтвердіть номер телефону.

  4. Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.

Міноборони запустило застосунок "Резерв+"

Міністерство оборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

Від 18 травня всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.

Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом, — повідомили у Міноборони.

В Міноборони пояснюють, що оновити дані можна в будь-який із наступних способів:

Онлайн — через застосунок "Резерв+" (так званий електронний кабінет -ред.). Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.

Пояснюється, що Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.

Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.

Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток, — пояснюють у МОУ.

З 18 червня у застосунку "Резерв+" також заявиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Мобілізація 2024. Полк Каліновського звернувся до усіх білорусів — відео
Полк імені Кастуся Каліновського
Полк Каліновського
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Мобілізація в Україні. У кого та за яких умов можуть вилучити авто
авто для ЗСУ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Мобілізація в Україні. Польща хоче поговорити з Києвом про студентів-українців
студенти

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?