Міноборони розпочало тестування електронної черги до ТЦК

Міністерство оборони України у суботу, 18 травня, розпочало тестування нового сервісу — електронної черги до ТЦК та СП.

Що відомо про електронну чергу до ТЦК

Попередній запис вже можливий в 19 ТЦК — тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького.

Повний перелік тут доступних наразі ТЦК та СП за посиланням.

Як записатись до е-черги:

Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації. Введіть ваші персональні дані для запису. Підтвердіть номер телефону. Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.

Міноборони запустило застосунок "Резерв+"

Міністерство оборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

Від 18 травня всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.

Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом, — повідомили у Міноборони. Поширити

В Міноборони пояснюють, що оновити дані можна в будь-який із наступних способів:

Онлайн — через застосунок "Резерв+" (так званий електронний кабінет -ред.). Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.

Пояснюється, що Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.

Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.

Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток, — пояснюють у МОУ. Поширити