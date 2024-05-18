Міноборони розпочало тестування електронної черги до ТЦК

Міністерство оборони України у суботу, 18 травня, розпочало тестування нового сервісу — електронної черги до ТЦК та СП.
Що відомо про електронну чергу до ТЦК
Попередній запис вже можливий в 19 ТЦК — тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького.
Повний перелік тут доступних наразі ТЦК та СП за посиланням.
Як записатись до е-черги:
Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації.
Введіть ваші персональні дані для запису.
Підтвердіть номер телефону.
Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.
Міноборони запустило застосунок "Резерв+"
Міністерство оборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.
Від 18 травня всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.
В Міноборони пояснюють, що оновити дані можна в будь-який із наступних способів:
Онлайн — через застосунок "Резерв+" (так званий електронний кабінет -ред.). Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.
Пояснюється, що Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.
Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.
З 18 червня у застосунку "Резерв+" також заявиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.
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