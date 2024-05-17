Министерство обороны запускает мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.
С помощью приложения можно будет обновить учетные данные ТЦК
С 18 мая все мужчины 18-60 лет в течение 60 дней — до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные.
В Минобороны объясняют, что обновить данные можно любым из следующих способов:
Онлайн — через приложение "Резерв+" (так называемый электронный кабинет –ред.). Он будет доступен для скачивания на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая.
Объясняется, что Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре "Оберег". После обновления данных в приложении можно будет увидеть информацию из реестра "Оберег" относительно себя.
Также обновить данные можно офлайн в Территориальных центрах комплектования или Центрах предоставления административных услуг, действующих по всей стране.
Если вы будете обновлять данные через ТЦК, кроме самой выписки из реестра, вы также получите соответствующую отметку в военный билет, объясняют в МОУ.
Рада приняла усиление ответственности для уклоняющихся
Рада 9 мая приняла во втором чтении законопроект №10379 об усилении ответственности за военные правонарушения.
Согласно изменениям в статью 210 КУоАП нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета во время военного положения будет караться штрафом в 17 000 — 25 500 гривен.
Такие штрафы угрожают, если человек не состоит на учете или своевременно не обновляет данные.
За нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (отказ от повестки или неявку за ней в ТЦК) во время военного положения грозит штраф в 17-25 тысяч гривен, а для должностных лиц органов власти, местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений — 34 000 — 59 500 гривен.
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