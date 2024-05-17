С помощью приложения можно будет обновить учетные данные ТЦК

С 18 мая все мужчины 18-60 лет в течение 60 дней — до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные.

При обновлении данных направление на ВЛК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости впоследствии, сообщили в Минобороны. Поделиться

В Минобороны объясняют, что обновить данные можно любым из следующих способов:

Онлайн — через приложение "Резерв+" (так называемый электронный кабинет –ред.). Он будет доступен для скачивания на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая.

Объясняется, что Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре "Оберег". После обновления данных в приложении можно будет увидеть информацию из реестра "Оберег" относительно себя.

Также обновить данные можно офлайн в Территориальных центрах комплектования или Центрах предоставления административных услуг, действующих по всей стране.

Если вы будете обновлять данные через ТЦК, кроме самой выписки из реестра, вы также получите соответствующую отметку в военный билет, объясняют в МОУ.

С 18 июня в приложении "Резерв+" также заявится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанном, призывнике или резервисте. Поделиться

Рада приняла усиление ответственности для уклоняющихся

Рада 9 мая приняла во втором чтении законопроект №10379 об усилении ответственности за военные правонарушения.

Согласно изменениям в статью 210 КУоАП нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета во время военного положения будет караться штрафом в 17 000 — 25 500 гривен.

Такие штрафы угрожают, если человек не состоит на учете или своевременно не обновляет данные.