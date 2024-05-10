В Киеве сотрудники полиции и люди в военной форме остановили исполнителя Дмитрия Монатика.

Известного певца остановили на Крещатике

В социальных сетях появилось видео, как в Киеве сотрудники полиции и представители ТЦК остановили исполнителя Дмитрия Монатика (Monatik).

Во время общения с певцом один из мужчин в военной форме что-то записывал.

На видео видно, что певец спокойно воспринял проверку и не проявлял сопротивления по отношению к полиции и военным.

Дмитрий Монатик прокомментировал ситуацию

Певец объяснил, что у него просто проверяли военный билет.

На военном учете стою. Данные обновил. Это уже не первая проверка, ведь я много езжу между украинскими городами и такие проверки проходят постоянно, как и для всех граждан Украины, отметил Монатик. Поделиться

Исполнитель добавил, что после того, как сотрудники ТЦК проверили данные и учет, его отпустили.

Заметим, что Монатик с начала полномасштабной войны некоторое время провел за границей, прежде чем возвратиться в Украину. Он редко высказывал свое мнение по поводу мобилизации. В первые месяцы российского вторжения артист говорил:

"Я не могу представить, что кого-то убиваю. Я готов выходить на артфронт".

Реакция звезд на мобилизацию

Ведущий Женя Янович высказался, что как законопослушный гражданин, готовый пойти в ТЦК и обновить свои данные.

Шоумен добавил, что в случае, если ему выдадут повестку, он пойдет защищать свою страну. Нравственным авторитетом для него является Yarmak.

Владимир Жогло объяснил, что не служит ВСУ из-за состояния своего здоровья. У юмориста много болезней: это ожирение, гепатоз, аллергию и металл и ряд других.