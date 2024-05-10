В Киеве сотрудники полиции и люди в военной форме остановили исполнителя Дмитрия Монатика.
Известного певца остановили на Крещатике
В социальных сетях появилось видео, как в Киеве сотрудники полиции и представители ТЦК остановили исполнителя Дмитрия Монатика (Monatik).
Во время общения с певцом один из мужчин в военной форме что-то записывал.
На видео видно, что певец спокойно воспринял проверку и не проявлял сопротивления по отношению к полиции и военным.
Дмитрий Монатик прокомментировал ситуацию
Певец объяснил, что у него просто проверяли военный билет.
Исполнитель добавил, что после того, как сотрудники ТЦК проверили данные и учет, его отпустили.
Заметим, что Монатик с начала полномасштабной войны некоторое время провел за границей, прежде чем возвратиться в Украину. Он редко высказывал свое мнение по поводу мобилизации. В первые месяцы российского вторжения артист говорил:
"Я не могу представить, что кого-то убиваю. Я готов выходить на артфронт".
Реакция звезд на мобилизацию
Ведущий Женя Янович высказался, что как законопослушный гражданин, готовый пойти в ТЦК и обновить свои данные.
Шоумен добавил, что в случае, если ему выдадут повестку, он пойдет защищать свою страну. Нравственным авторитетом для него является Yarmak.
Владимир Жогло объяснил, что не служит ВСУ из-за состояния своего здоровья. У юмориста много болезней: это ожирение, гепатоз, аллергию и металл и ряд других.
Актер самостоятельно ходил в военкомат и проходил ВЛК.
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