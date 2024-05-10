В Киеве работники ТЦК остановили Монатика
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

В Киеве работники ТЦК остановили Монатика

Дмитрий Монатик
Читати українською

В Киеве сотрудники полиции и люди в военной форме остановили исполнителя Дмитрия Монатика.

Известного певца остановили на Крещатике

В социальных сетях появилось видео, как в Киеве сотрудники полиции и представители ТЦК остановили исполнителя Дмитрия Монатика (Monatik).

Во время общения с певцом один из мужчин в военной форме что-то записывал.

На видео видно, что певец спокойно воспринял проверку и не проявлял сопротивления по отношению к полиции и военным.

Дмитрий Монатик прокомментировал ситуацию

Певец объяснил, что у него просто проверяли военный билет.

На военном учете стою. Данные обновил. Это уже не первая проверка, ведь я много езжу между украинскими городами и такие проверки проходят постоянно, как и для всех граждан Украины, отметил Монатик.

Исполнитель добавил, что после того, как сотрудники ТЦК проверили данные и учет, его отпустили.

Заметим, что Монатик с начала полномасштабной войны некоторое время провел за границей, прежде чем возвратиться в Украину. Он редко высказывал свое мнение по поводу мобилизации. В первые месяцы российского вторжения артист говорил:

"Я не могу представить, что кого-то убиваю. Я готов выходить на артфронт".

Реакция звезд на мобилизацию

  • Ведущий Женя Янович высказался, что как законопослушный гражданин, готовый пойти в ТЦК и обновить свои данные.

Шоумен добавил, что в случае, если ему выдадут повестку, он пойдет защищать свою страну. Нравственным авторитетом для него является Yarmak.

  • Владимир Жогло объяснил, что не служит ВСУ из-за состояния своего здоровья. У юмориста много болезней: это ожирение, гепатоз, аллергию и металл и ряд других.

Актер самостоятельно ходил в военкомат и проходил ВЛК.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Lida Lee призналась, почему Монатик разорвал с ней контракт
Lida Lee призналась, почему Монатик разорвал с ней контракт
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Я стал Совой: Монатик ошеломил клипом в трехмерной анимации
Я стал Совой: Монатик ошеломил клипом в трехмерной анимации
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Монатик не мог поделить с Лободой 100 долларов за популярный трек
Монатик не мог поделить с Лободой 100 долларов за популярный трек

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?