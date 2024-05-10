У Києві співробітники поліції та люди у військовій формі зупинили виконавця Дмитра Монатіка.

Відомого співака зупинили на Хрещатику

У соціальних мережах з’явилося відео, як у Києві співробітники поліції та представники ТЦК зупинили виконавця Дмитра Монатіка (Monatik).

Під час спілкування зі співаком один з чоловіків у військовій формі щось записував.

На відео видно, що співак спокійно сприйняв перевірку й не проявляв спротиву по відношенню до поліції та військових.

Дмитро Монатік прокоментував ситуацію

Співак пояснив, що в нього просто перевіряли військовий квиток.

На військовому обліку стою. Дані поновив. Це вже не перша перевірка, адже я багато їжджу між українськими містами і такі перевірки проходять постійно, як і для всіх громадян України, — відзначив Монатік. Поширити

Виконавець додав, що після того, як співробітники ТЦК перевірили дані та облік, — його відпустили.

Зауважимо, що Монатік з початку повномасштабної війни певний час провів за кордоном, перш ніж повернутися в Україну. Він нечасто висловлював свою думку з приводу мобілізації. У перші місяці російського вторгнення артист казав:

"Я не можу уявити, що когось убиваю. Я готовий виходити на артфронт".

Реакція зірок на мобілізацію

Ведучий Женя Янович висловився про те, що як законослухняний громадянин, готовий піти у ТЦК та оновити свої дані.

Шоумен додав, що у разі, якщо йому видадуть повістку, то він піде захищати свою країну. Моральним авторитетом для нього є Yarmak.

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