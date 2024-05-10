У Києві працівники ТЦК зупинили Монатіка
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

У Києві працівники ТЦК зупинили Монатіка

Дмитро Монатік

У Києві співробітники поліції та люди у військовій формі зупинили виконавця Дмитра Монатіка.

Відомого співака зупинили на Хрещатику

У соціальних мережах з’явилося відео, як у Києві співробітники поліції та представники ТЦК зупинили виконавця Дмитра Монатіка (Monatik).

Під час спілкування зі співаком один з чоловіків у військовій формі щось записував.

На відео видно, що співак спокійно сприйняв перевірку й не проявляв спротиву по відношенню до поліції та військових.

Дмитро Монатік прокоментував ситуацію

Співак пояснив, що в нього просто перевіряли військовий квиток.

На військовому обліку стою. Дані поновив. Це вже не перша перевірка, адже я багато їжджу між українськими містами і такі перевірки проходять постійно, як і для всіх громадян України, — відзначив Монатік.

Виконавець додав, що після того, як співробітники ТЦК перевірили дані та облік, — його відпустили.

Зауважимо, що Монатік з початку повномасштабної війни певний час провів за кордоном, перш ніж повернутися в Україну. Він нечасто висловлював свою думку з приводу мобілізації. У перші місяці російського вторгнення артист казав:

"Я не можу уявити, що когось убиваю. Я готовий виходити на артфронт".

Реакція зірок на мобілізацію

  • Ведучий Женя Янович висловився про те, що як законослухняний громадянин, готовий піти у ТЦК та оновити свої дані.

Шоумен додав, що у разі, якщо йому видадуть повістку, то він піде захищати свою країну. Моральним авторитетом для нього є Yarmak.

  • Володимир Жогло пояснив, що не служить ЗСУ через стан свого здоров'я. В гумориста багато хвороб: це ожиріння, гепатоз, алергію та метал й ряд інших.

Актор самостійно ходив до військкомату і проходив ВЛК.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Lida Lee зізналася, чому Монатік розірвав з нею контракт
Lida Lee зізналася, чому Монатік розірвав з нею контракт
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Я став Совою: Монатік приголомшив кліпом у тривимірній анімації
Я став Совою: Монатік приголомшив кліпом у тривимірній анімації
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Монатік не міг поділити з Лободою 100 доларів за популярний трек
Монатік не міг поділити з Лободою 100 доларів за популярний трек

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?