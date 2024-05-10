У Києві співробітники поліції та люди у військовій формі зупинили виконавця Дмитра Монатіка.
Відомого співака зупинили на Хрещатику
У соціальних мережах з’явилося відео, як у Києві співробітники поліції та представники ТЦК зупинили виконавця Дмитра Монатіка (Monatik).
Під час спілкування зі співаком один з чоловіків у військовій формі щось записував.
На відео видно, що співак спокійно сприйняв перевірку й не проявляв спротиву по відношенню до поліції та військових.
Дмитро Монатік прокоментував ситуацію
Співак пояснив, що в нього просто перевіряли військовий квиток.
Виконавець додав, що після того, як співробітники ТЦК перевірили дані та облік, — його відпустили.
Зауважимо, що Монатік з початку повномасштабної війни певний час провів за кордоном, перш ніж повернутися в Україну. Він нечасто висловлював свою думку з приводу мобілізації. У перші місяці російського вторгнення артист казав:
"Я не можу уявити, що когось убиваю. Я готовий виходити на артфронт".
Реакція зірок на мобілізацію
Ведучий Женя Янович висловився про те, що як законослухняний громадянин, готовий піти у ТЦК та оновити свої дані.
Шоумен додав, що у разі, якщо йому видадуть повістку, то він піде захищати свою країну. Моральним авторитетом для нього є Yarmak.
Володимир Жогло пояснив, що не служить ЗСУ через стан свого здоров'я. В гумориста багато хвороб: це ожиріння, гепатоз, алергію та метал й ряд інших.
Актор самостійно ходив до військкомату і проходив ВЛК.
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