Міністерство оборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.
За допомогою застосунку можна буде оновити облікові дані ТЦК
Від 18 травня всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.
В Міноборони пояснюють, що оновити дані можна в будь-який із наступних способів:
Онлайн — через застосунок "Резерв+" (так званий електронний кабінет -ред.). Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.
Пояснюється, що Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.
Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.
Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток, пояснюють у МОУ.
Рада ухвалила посилення відповідальності для ухилянтів
Рада 9 травня ухвалила у другому читанні законопроект №10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення.
Відповідно до змін до статті 210 КУпАП порушення призовниками, військовозобовʼязаними, резервістами правил військового обліку під час воєнного стану буде каратися штрафом у 17 000 — 25 500 гривень.
Такі штрафи загрожують, якщо людина не стоїть на обліку або вчасно не оновлює дані.
За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (відмову від повістки чи неявку за нею до ТЦК) під час воєнного стану загрожує штраф у 17 — 25 тисяч гривень, а для посадовців органів влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб і громадських об’єднань — 34 000 — 59 500 гривень.
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