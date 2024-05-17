За допомогою застосунку можна буде оновити облікові дані ТЦК

Від 18 травня всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.

Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом — повідомили у Міноборони. Поширити

В Міноборони пояснюють, що оновити дані можна в будь-який із наступних способів:

Онлайн — через застосунок "Резерв+" (так званий електронний кабінет -ред.). Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.

Пояснюється, що Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.

Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.

Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток, пояснюють у МОУ.

З 18 червня у застосунку "Резерв+" також заявиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста. Поширити

Рада ухвалила посилення відповідальності для ухилянтів

Рада 9 травня ухвалила у другому читанні законопроект №10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення.

Відповідно до змін до статті 210 КУпАП порушення призовниками, військовозобовʼязаними, резервістами правил військового обліку під час воєнного стану буде каратися штрафом у 17 000 — 25 500 гривень.

Такі штрафи загрожують, якщо людина не стоїть на обліку або вчасно не оновлює дані.