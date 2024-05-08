Микола Сираш

Футбольна команда «Хуст» звинуватила працівників Хустського ТЦК, що на Закарпатті, у незаконному утриманні футболіста Миколи Сираша.

Футболіста Миколу Сираша затримали працівники ТЦК

Як йдеться у дописі, хлопця забрали до військкомату прямо з вокзалу й наразі зв’язку з футболістом немає.

Представники футбольної команди зазначили, що Миколі тільки виповнилося 25 років, натомість закон про зниження призовного віку до 25 років ще не став чинним.

У команді заявили, що новостворений ФК «Хуст» зміг за 5 років виграти Першість Закарпаття, успішно дебютувати в професійному футболі, здобувши право представляти Закарпаття у Першій лізі України.

Сьогодні нам приходиться боротися не лише на полі з суперниками, а й з місцевим ТЦК — зазначено у дописі ФК “Хуст”. Поширити

Команда заявила, що наразі через працівників військкомату інші футбольні команди відмовляються їхати в Хуст. Футбольна команда попросила підтримки в розв’язанні ситуації в голови Української асоціації футболу Андрія Шевченка, а також місцевих посадовців.

Реакція військових на заяву ФК Хуст

В оперативному командуванні “Захід” прокоментували ситуацію з Миколою Сирашем.