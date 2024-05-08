Микола Сираш

Футбольна команда «Хуст» звинуватила працівників Хустського ТЦК, що на Закарпатті, у незаконному утриманні футболіста Миколи Сираша.
Футболіста Миколу Сираша затримали працівники ТЦК
Як йдеться у дописі, хлопця забрали до військкомату прямо з вокзалу й наразі зв’язку з футболістом немає.
Представники футбольної команди зазначили, що Миколі тільки виповнилося 25 років, натомість закон про зниження призовного віку до 25 років ще не став чинним.
У команді заявили, що новостворений ФК «Хуст» зміг за 5 років виграти Першість Закарпаття, успішно дебютувати в професійному футболі, здобувши право представляти Закарпаття у Першій лізі України.
Команда заявила, що наразі через працівників військкомату інші футбольні команди відмовляються їхати в Хуст. Футбольна команда попросила підтримки в розв’язанні ситуації в голови Української асоціації футболу Андрія Шевченка, а також місцевих посадовців.
Реакція військових на заяву ФК Хуст
В оперативному командуванні “Захід” прокоментували ситуацію з Миколою Сирашем.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-