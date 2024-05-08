ФК "Хуст" заявив про затримання футболіста Сираша працівниками ТЦК. Військові відреагували
Категорія
Спорт
Дата публікації

ФК "Хуст" заявив про затримання футболіста Сираша працівниками ТЦК. Військові відреагували

Микола Сираш
Джерело:  online.ua

Футбольна команда «Хуст» звинуватила працівників Хустського ТЦК, що на Закарпатті, у незаконному утриманні футболіста Миколи Сираша. 

Футболіста Миколу Сираша затримали працівники ТЦК

Як йдеться у дописі, хлопця забрали до військкомату прямо з вокзалу й наразі зв’язку з футболістом немає.

Представники футбольної команди зазначили, що Миколі тільки виповнилося 25 років, натомість закон про зниження призовного віку до 25 років ще не став чинним. 

У команді заявили, що новостворений ФК «Хуст» зміг за 5 років виграти Першість Закарпаття, успішно дебютувати в професійному футболі, здобувши право представляти Закарпаття у Першій лізі України.

Сьогодні нам приходиться боротися не лише на полі з суперниками, а й з місцевим ТЦК — зазначено у дописі ФК “Хуст”. 

Команда заявила, що наразі  через працівників військкомату інші футбольні команди відмовляються їхати в Хуст. Футбольна команда попросила підтримки в розв’язанні ситуації в голови Української асоціації футболу Андрія Шевченка, а також місцевих посадовців.

Реакція військових на заяву ФК Хуст

В оперативному командуванні “Захід” прокоментували ситуацію з Миколою Сирашем. 


Процес бронювання і отримання відстрочки від мобілізації строго регламентований. Якщо у спортсмена немає законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати призову за мобілізацією — йдеться у коментарі ОК “Захід”.

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