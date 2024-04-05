ТЦК почне викликати 25-річних для уточнення даних і медогляду

Територіальні центри комплектування будуть викликати громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення військово-облікових документів.

Виклик до ТЦК призовників

Генштаб ЗСУ нагадав, що президентом України Володимиром Зеленським було підписано Закон України від 30.05.2023 № 3127-IX "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Ним було зменшено з 27 до 25 років вік перебування громадян на військовому обліку призовників.

Тож тепер громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

У Генштабі зазначили, що удосконалення організації військового обліку призовників проводять у контексті реформування системи підготовки громадян до проходження військової служби та готовності до виконання конституційного обов'язку із захисту Батьківщини.

Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку

2 квітня Зеленський підписав закон про зменшення призовного віку з 27 до 25 років.

Верховна Рада ухвалила його ще 30 травня 2023 року, але президент не підписував законопроєкт.

Ініціатором законопроєкту виступив Кабінет міністрів.