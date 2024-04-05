ТЦК начнет вызывать 25-летних для уточнения данных и медосмотра
Категория
Украина
Дата публикации

ТЦК начнет вызывать 25-летних для уточнения данных и медосмотра

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Территориальные центры комплектования будут вызывать граждан, состоящих на военном учете призывников и достигших 25-летнего возраста для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления военно-учетных документов.

Вызов в ТЦК призывников

Генштаб ВСУ напомнил, что президентом Украины Владимиром Зеленским был подписан Закон Украины от 30.05.2023 № 3127-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Им был уменьшен с 27 до 25 лет возраст нахождения граждан на военном учете призывников.

Теперь граждане, достигшие 25-летнего возраста, будут подлежать снятию с военного учета призывников и взятию на военный учет военнообязанных.

В Генштабе отметили, что усовершенствование организации военного учета призывников проводят в контексте реформирования системы подготовки граждан к прохождению военной службы и готовности к выполнению конституционного долга по защите Родины.

Зеленский подписал закон об уменьшении мобилизационного возраста

2 апреля Зеленский подписал закон об уменьшении призывного возраста с 27 до 25 лет.

Верховная Рада приняла его еще 30 мая 2023, но президент не подписывал законопроект.

Инициатором законопроекта выступил Кабинет министров.

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