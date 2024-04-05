ТЦК начнет вызывать 25-летних для уточнения данных и медосмотра

Территориальные центры комплектования будут вызывать граждан, состоящих на военном учете призывников и достигших 25-летнего возраста для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления военно-учетных документов.
Вызов в ТЦК призывников
Генштаб ВСУ напомнил, что президентом Украины Владимиром Зеленским был подписан Закон Украины от 30.05.2023 № 3127-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Им был уменьшен с 27 до 25 лет возраст нахождения граждан на военном учете призывников.
Теперь граждане, достигшие 25-летнего возраста, будут подлежать снятию с военного учета призывников и взятию на военный учет военнообязанных.
В Генштабе отметили, что усовершенствование организации военного учета призывников проводят в контексте реформирования системы подготовки граждан к прохождению военной службы и готовности к выполнению конституционного долга по защите Родины.
Зеленский подписал закон об уменьшении мобилизационного возраста
2 апреля Зеленский подписал закон об уменьшении призывного возраста с 27 до 25 лет.
Верховная Рада приняла его еще 30 мая 2023, но президент не подписывал законопроект.
Инициатором законопроекта выступил Кабинет министров.
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