ФК "Хуст" заявил о задержании футболиста Сыраша работниками ТЦК. Военные отреагировали
Категория
Спорт
Дата публикации

ФК "Хуст" заявил о задержании футболиста Сыраша работниками ТЦК. Военные отреагировали

Николай Сыраш
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Источник:  online.ua

Футбольная команда «Хуст» обвинила работников Хустского ТЦК на Закарпатье в незаконном содержании футболиста Николая Сыраша.

Футболиста Николая Сыраша задержали работники ТЦК

Как говорится в сообщении, парня забрали в военкомат прямо с вокзала и связи с футболистом пока нет.

Представители футбольной команды отметили, что Николаю только исполнилось 25 лет, закон о снижении призывного возраста до 25 лет еще не вступил в силу.

В команде заявили, что ФК «Хуст» смог за 5 лет выиграть Первенство Закарпатья, успешно дебютировать в профессиональном футболе, получив право представлять Закарпатье в Первой лиге Украины.

Сегодня нам приходится бороться не только на поле с соперниками, но и с местным ТЦК — отмечено в сообщении ФК Хуст.

Команда заявила, что из-за работников военкомата другие футбольные команды отказываются ехать в Хуст. Футбольная команда попросила поддержки в разрешении ситуации у главы Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченка, а также местных чиновников.

Реакция военных на заявление ФК Хуст

В оперативном командовании "Запад" прокомментировали ситуацию с Николаем Сырашем.


Процесс бронирования и получения отсрочки от мобилизации строго регламентирован. Если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, он может подлежать призыву по мобилизации — говорится в комментарии ОК Запад.

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