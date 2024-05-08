Николай Сыраш

Футболиста Николая Сыраша задержали работники ТЦК

Как говорится в сообщении, парня забрали в военкомат прямо с вокзала и связи с футболистом пока нет.

Представители футбольной команды отметили, что Николаю только исполнилось 25 лет, закон о снижении призывного возраста до 25 лет еще не вступил в силу.

В команде заявили, что ФК «Хуст» смог за 5 лет выиграть Первенство Закарпатья, успешно дебютировать в профессиональном футболе, получив право представлять Закарпатье в Первой лиге Украины.

Сегодня нам приходится бороться не только на поле с соперниками, но и с местным ТЦК — отмечено в сообщении ФК Хуст. Поделиться

Команда заявила, что из-за работников военкомата другие футбольные команды отказываются ехать в Хуст. Футбольная команда попросила поддержки в разрешении ситуации у главы Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченка, а также местных чиновников.

Реакция военных на заявление ФК Хуст

В оперативном командовании "Запад" прокомментировали ситуацию с Николаем Сырашем.