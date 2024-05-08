Николай Сыраш

Футбольная команда «Хуст» обвинила работников Хустского ТЦК на Закарпатье в незаконном содержании футболиста Николая Сыраша.
Футболиста Николая Сыраша задержали работники ТЦК
Как говорится в сообщении, парня забрали в военкомат прямо с вокзала и связи с футболистом пока нет.
Представители футбольной команды отметили, что Николаю только исполнилось 25 лет, закон о снижении призывного возраста до 25 лет еще не вступил в силу.
В команде заявили, что ФК «Хуст» смог за 5 лет выиграть Первенство Закарпатья, успешно дебютировать в профессиональном футболе, получив право представлять Закарпатье в Первой лиге Украины.
Команда заявила, что из-за работников военкомата другие футбольные команды отказываются ехать в Хуст. Футбольная команда попросила поддержки в разрешении ситуации у главы Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченка, а также местных чиновников.
Реакция военных на заявление ФК Хуст
В оперативном командовании "Запад" прокомментировали ситуацию с Николаем Сырашем.
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