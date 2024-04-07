Одесский ТЦК начал проверку после задержания людьми в военной форме подростка в Одесской области
Категория
Украина
Дата публикации

Одесский ТЦК начал проверку после задержания людьми в военной форме подростка в Одесской области

Одесский ТЦК
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По факту похищения 14-летнего юноши в Одесской области начата проверка в ТЦК, а также уголовное производство.

ТЦК отреагировал на задержание подростка

В ТЦК отметили, что проводится служебная проверка ситуации с обвинением сотрудников ТЦК и СП в задержании несовершеннолетнего в Измаильском районе.

Все обстоятельства происшествия тщательно изучаются.

Также командованием обеспечено максимальное содействие правоохранительным органам, действующим в рамках расследования правонарушения по ч. 1 ст. 146 УК Украины, сведения о которых внесены в ЕРДР.

О чем идет речь

6 апреля одесское издание "Бессарабия INFORM" сообщило, что в Измаильском районе в селе Приозерное четверо мужчин в военной форме задержали 14-летнего парня.

Его затолкали в автобус, где он якобы потерпел побои.

Когда нападавшие узнали о возрасте парня, его отпустили на трассе. Подросток возвращался домой пешком несколько километров.

В пресс-службе ГУНП в Одесской области сообщили, что возбуждено уголовное производство по факту похищения 14-летнего юноши по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

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