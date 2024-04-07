Одеський ТЦК розпочав перевірку після затримання людьми у військовій формі підлітка на Одещині
Категорія
Україна
Дата публікації

Одеський ТЦК розпочав перевірку після затримання людьми у військовій формі підлітка на Одещині

Одеський ТЦК

За фактом викрадення 14-річного юнака на Одещині розпочато перевірку в ТЦК, а також кримінальне провадження.

ТЦК відреагував на затримання підлітка

У ТЦК зазначили, що проводиться службова перевірка щодо ситуації із звинуваченням співробітників ТЦК та СП у затриманні неповнолітнього в Ізмаїльському районі.

Всі обставини події ретельно вивчаються.

Також командуванням забезпечено максимальне сприяння правоохоронним органам, що діють в рамках розслідування правопорушення за ч. 1 ст. 146 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР.

Про що йдеться

6 квітня, одеське видання "Бессарабії INFORM" повідомило, що в Ізмаїльському районі в селі Приозерне четверо чоловіків у військовій формі затримали 14-річного хлопця.

Його заштовхали в автобус, де він нібито зазнав побоїв.

Коли нападники дізналися про вік хлопця, його висадили на трасі. Підліток повертався додому пішки кілька кілометрів.

У пресслужбі ГУНП в Одеській області повідомили, що розпочали кримінальне провадження за фактом викрадення 14-річного юнака за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

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