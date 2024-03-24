Військові, а не людолови. Командувач Сухопутних військ зробив заяву про ставлення до ТЦК

Командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що за допомогою самих українців Росія може завдати Україні поразки. Причиною цього є негативне ставлення до ТЦК.
Павлюк висловився про ставлення українців до мобілізації
Командувач Сухопутних військ пише, що “вищий пілотаж мистецтва війни — зруйнувати замисли ворога і завдати йому поразки, не застосовуючи свого війська в бою”.
Павлюк нагадав, що писали й поширювали в соцмережах два роки тому і закликав порівняти з тим, що зараз.
Від черг до ТЦК і мемів «як служити — то всі хворі, а як воювати — то всі здорові», ми дійшли до цькування військових з ТЦК та моральної підтримки ухиляння від захисту України.
З тодішньої єдності та згуртованості український простір новин та обговорень скотився, пише Павлюк, не без допомоги “чудових блогерів та вільних медіа”.
Однак, каже Павлюк, матеріали щодо роботи ТЦК, особливостей проходження військової служби, необхідності виконання військового обов'язку – майже відсутні.
Ставлення до ТЦК
Також Командувач висловився щодо ставлення до військовослужбовців ТЦК.
Сьогодні ТЦК та їх роти охорони в більшості укомплектовані військовослужбовцями, що втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах.
Павлюк питає, чому в усіх матеріалах про "неправомірні дії ТЦК" свідомо упускається, що неправомірною передусім є відмова чоловіків від свого конституційного обовʼязку — захисту України.
Павлук підкресдює, що в різних соцмережах: YouTube, Facebook або TikTok безліч відео з вирваним з контексту змістом.
Тож перш ніж поділитись "кричущим сюжетом про порушення прав" та тяжку долю "бідолашних ухилянтів", варто запитати себе: кому це насправді допомагає перемогти у війні? Точно що не Україні.
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