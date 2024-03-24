Військові, а не людолови. Командувач Сухопутних військ зробив заяву про ставлення до ТЦК
Категорія
Україна
Дата публікації

Військові, а не людолови. Командувач Сухопутних військ зробив заяву про ставлення до ТЦК

Олександр Павлюк

Командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що за допомогою самих українців Росія може завдати Україні поразки. Причиною цього є негативне ставлення до ТЦК.

Павлюк висловився про ставлення українців до мобілізації

Командувач Сухопутних військ пише, що “вищий пілотаж мистецтва війни — зруйнувати замисли ворога і завдати йому поразки, не застосовуючи свого війська в бою”.

І судячи з останніх місяців, росіяни дуже вправно користуються давньокитайськими стратагемами ведення війни. А деякі наші співгромадяни, на жаль, втратили розуміння, що їхні дії та публічні вислови перетворились на потужну зброю в руках ворога. Який не полишав, не полишає і ніколи не полишить свого прагнення знищити Україну.

Олександр Павлюк

Олександр Павлюк

Командувач Сухопутних військ

Павлюк нагадав, що писали й поширювали в соцмережах два роки тому і закликав порівняти з тим, що зараз.

Від черг до ТЦК і мемів «як служити — то всі хворі, а як воювати — то всі здорові», ми дійшли до цькування військових з ТЦК та моральної підтримки ухиляння від захисту України.

Два роки тому (ще не маючи й десятої долі сьогоднішніх засобів ППО, озброєнь та досвіду повномасштабної війни!) ми з усім тим чудово розуміли, як важливо зірвати мобілізацію на росії. Тішились кожному підпаленому там військкомату, раділи чергам їхніх ухилянтів, що панічно тікали до Грузії та Казахстану.

З тодішньої єдності та згуртованості український простір новин та обговорень скотився, пише Павлюк, не без допомоги “чудових блогерів та вільних медіа”.

В стрічках новин безліч репортажів про "нещасних потопельників у Тисі" чи загони "бойових гуцулів".

Однак, каже Павлюк, матеріали щодо роботи ТЦК, особливостей проходження військової служби, необхідності виконання військового обов'язку – майже відсутні.

Цікавість видань до таких тем не спостерігається. Звернення від медіа задля роз'яснення цих питань – одиничні. Не вийде зробити кричущий заголовок? Цільова аудиторія ховатиме очі?

Ставлення до ТЦК

Також Командувач висловився щодо ставлення до військовослужбовців ТЦК.

Сьогодні ТЦК та їх роти охорони в більшості укомплектовані військовослужбовцями, що втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах.

Як дійшло до того, що до цих людей, які пройшли пекло, стало прийнятним ставитись як до ворогів і називати "людоловами"?

Павлюк питає, чому в усіх матеріалах про "неправомірні дії ТЦК" свідомо упускається, що неправомірною передусім є відмова чоловіків від свого конституційного обовʼязку — захисту України.

Вже не кажучи про те, що всі кадри на кшталт "пакування в бус" принципово (!) не містять, що саме в поведінці героїв матеріалу призвело до таких наслідків.

Павлук підкресдює, що в різних соцмережах: YouTube, Facebook або TikTok безліч відео з вирваним з контексту змістом.

Нам часто дорікають: «ви самі винні, ви не змінюєтеся!» Це не так. Ми змінюємося, ми бачимо і наші недоліки і щодня працюємо, щоб ставати кращими, більш зрозумілими! Попереду велика робота, і без вашої допомоги нам буде набагато важче! Адже тільки разом ми зможемо вистояти перед цією навалою і врешті-решт Перемоги!

Олександр Павлюк

Олександр Павлюк

Командувач Сухопутних військ

Тож перш ніж поділитись "кричущим сюжетом про порушення прав" та тяжку долю "бідолашних ухилянтів", варто запитати себе: кому це насправді допомагає перемогти у війні? Точно що не Україні.

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