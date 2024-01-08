У Тернополі судитимуть працівників ТЦК, яких звинувачують у побитті військовозобов’язаних

Правоохоронці закінчили розслідування щодо командира та солдата-гранатометника Тернопільського ТЦК та СП, які знущалися з військовозобов’язаних у жовтні 2023 року. Справу направили до суду.

Що відомо про інцидент з працівниками ТЦК у Тернополі

Слідство встановило, увечері 6 жовтня у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого мешканця для перевірки документів.

Вони з’ясували, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України. Військові запропонували йому проїхати до військкомату.

Коли той відмовився, тернополянина силоміць заштовхали до автомобіля, завдаючи при цьому ударів, та доправили до приміщення ТЦК.

Потім його та ще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату.

Солдат-гранатометник та командир відділення охорони завдали ударів чоловікам, які лежали на ліжках у ТЦК. Відповідне відео було поширене в соцмережах. Один з потерпілих отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження, а інший – легкі. Поширити

За даними ДБР, таким чином працівники ТЦК хотіли силою змусити чоловіків пройти військово-лікарську комісію, а також покарати їх за конфлікт з черговим, якого ті намагалися побити та відібрати зброю.

Що загрожує працівникам ТЦК

Солдата-гранатометника обвинувачують у незаконному позбавлені волі людини, катуванні та умисному завданні тілесних ушкоджень середньої важкості (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 122 КК України)

Командира відділення охорони — у катуванні та завданні легких тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 127, ч. 1 ст. 125 КК України).

Обом військовим суд обрав запобіжні заходи – нічний домашній арешт та відсторонив від займаних посад.