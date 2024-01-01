Омбудсман закликав ДПСУ роз’яснити вимоги документів із ТЦК на кордоні

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив листа до ДПСУ з проханням надати інформацію щодо документів, які вимагають прикордонники при перетині державного кордону.

Омбудсмен направив листа до ДПСУ через вимоги документів на кордоні

Лубінець повідомив, що 31 грудня на різних пунктах пропуску утворилися черги через посилення контролю громадян, які бажають виїхати за кордон.

За даними ЗМІ, прикордонники нібито посилено перевіряють документи в осіб з інвалідністю та тих, хто їх супроводжує, багатодітних батьків, людей, які їдуть за системою «Шлях».

Також вимагають військово-облікові документи із записом про відстрочку від мобілізації. ДПСУ пояснювала, що це пов’язано із великою кількістю випадків підробки документів.

Аби розібратися із ситуацією, сьогодні вранці направив термінового листа до Державної прикордонної служби України з проханням надати інформацію щодо документів, які вимагають працівники ДПСУ в громадян, які перетинають державний кордон, а також правові підстави такої вимоги. Поширити

За словами омбудсмена, державні органи та їх посадові особи зобов'язані діяти у межах своїх повноважень та відповідно до Конституції й законів України і ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачає законодавство.

Сподіваюся, що цю ситуацію вдасться вирішити, а права людини та громадянина не будуть порушені! Поширити

Лубінець також показав відео з одного з пунктів пропуску на кордоні.

Чи вимагає ДПСУ документи з ТЦК на кордоні

31 грудня 2023 року в коментарі Суспільному речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що прикордонники можуть вимагати у чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, зокрема у багатодітних батьків, витяг з протоколу ТЦК про відстрочку або запис про відтермінування у військовооблікових документах.

Речник пояснив, що зважаючи на те, що прикордонники неодноразово виявляли підробки документів пов'язаних з багатодітством, інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема і за документами з територіальних центрів комплектування.