Омбудсман призвал ГПСУ разъяснить требования документов из ТЦК на границе

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письмо в ГПСУ с просьбой предоставить информацию о документах, требуемых пограничниками при пересечении государственной границы.

Омбудсмен направил письмо в ГПСУ из-за требования документов на границе

Лубинец сообщил, что 31 декабря на разных пунктах пропуска образовались очереди из-за усиления контроля граждан, желающих уехать за границу.

По данным СМИ, пограничники якобы усиленно проверяют документы у лиц с инвалидностью и сопровождающих их многодетных родителей, людей, которые едут по системе «Шлях».

Также требуют военно-учетные документы с записью об отсрочке мобилизации. ГПСУ объясняла, что это связано с большим количеством случаев подделки документов.

Чтобы разобраться с ситуацией, сегодня утром направил срочное письмо в Государственную пограничную службу Украины с просьбой предоставить информацию о документах, которые требуют работники ГПСУ у граждан, пересекающих государственную границу, а также правовые основания такого требования. Поделиться

По словам омбудсмена, государственные органы и их должностные лица обязаны действовать в пределах своих полномочий и в соответствии с Конституцией и законами Украины и никто не может быть принужден делать то, что не предусматривает законодательство.

Надеюсь, что эту ситуацию удастся разрешить, а права человека и гражданина не будут нарушены! Поделиться

Лубинец также показал видео из одного из пунктов пропуска на границе.

Требует ли ГПСУ документы по ТЦК на границе

31 декабря 2023 года в комментарии Суспільному представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что пограничники могут требовать у мужчин, которым разрешено пересекать границу, в том числе у многодетных родителей, выписку из протокола ТЦК об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах.

Представитель пояснил, что ввиду того, что пограничники неоднократно выявляли подделки документов связанных с многодетством, инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в том числе и по документам из территориальных центров комплектования.