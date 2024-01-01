Омбудсман призвал ГПСУ разъяснить требования документов из ТЦК на границе

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письмо в ГПСУ с просьбой предоставить информацию о документах, требуемых пограничниками при пересечении государственной границы.
Омбудсмен направил письмо в ГПСУ из-за требования документов на границе
Лубинец сообщил, что 31 декабря на разных пунктах пропуска образовались очереди из-за усиления контроля граждан, желающих уехать за границу.
По данным СМИ, пограничники якобы усиленно проверяют документы у лиц с инвалидностью и сопровождающих их многодетных родителей, людей, которые едут по системе «Шлях».
Также требуют военно-учетные документы с записью об отсрочке мобилизации. ГПСУ объясняла, что это связано с большим количеством случаев подделки документов.
По словам омбудсмена, государственные органы и их должностные лица обязаны действовать в пределах своих полномочий и в соответствии с Конституцией и законами Украины и никто не может быть принужден делать то, что не предусматривает законодательство.
Лубинец также показал видео из одного из пунктов пропуска на границе.
Требует ли ГПСУ документы по ТЦК на границе
31 декабря 2023 года в комментарии Суспільному представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что пограничники могут требовать у мужчин, которым разрешено пересекать границу, в том числе у многодетных родителей, выписку из протокола ТЦК об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах.
Представитель пояснил, что ввиду того, что пограничники неоднократно выявляли подделки документов связанных с многодетством, инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в том числе и по документам из территориальных центров комплектования.
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