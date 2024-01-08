В Тернополе будут судить работников ТЦК, обвиняемых в избиении военнообязанных

Правоохранители закончили расследование в отношении командира и солдата-гранатометчика Тернопольского ТЦ и СП, которые издевались над военнообязанными в октябре 2023 года. Дело было направлено в суд.

Что известно об инциденте с работниками ТЦК в Тернополе

Следствие установило, что вечером 6 октября в центре Тернополя солдат-гранатометчик с другими военнослужащими остановили местного жителя для проверки документов.

Они выяснили, что мужчина родился в российском Мурманске, хоть и является гражданином Украины. Военные предложили ему проехать в военкомат.

Когда тот отказался, жители Тернополя насильно затолкали в автомобиль, нанося при этом удары, и доставили в помещение ТЦК.

Затем его и еще одного мобилизованного военные избили в помещении военкомата.

Солдат-гранатометчик и командир отделения охраны нанесли удары мужчинам, лежавшим на кроватях в ТЦК. Соответствующее видео было распространено в соцсетях. Один из пострадавших получил средней тяжести телесные повреждения, а другой – легкие. Поделиться

По данным ГБР, таким образом, работники ТЦК хотели силой заставить мужчин пройти военно-врачебную комиссию, а также наказать их за конфликт с дежурным, которого те пытались избить и отобрать оружие.

Что угрожает работникам ТЦК

Солдата-гранатометчика обвиняют в незаконном лишении свободы человека, пытках и умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 122 УК Украины)

Командир отделения охраны — в пытках и нанесении легких телесных повреждений (ч. 3 ст. 127, ч. 1 ст. 125 УК Украины).

Обоим военным суд избрал меры пресечения – ночной домашний арест и отстранил от занимаемых должностей.