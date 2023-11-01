Схема на миллион. На Киевщине военкомы 9 ТЦК "помогали" уклонистам от мобилизации

По этой преступной схеме за границу могло выехать не менее 100 уклонистов, стоимость "услуг" достигала 10 тыс дол. Организатором коррупционных сделок стал экс-начальник Киевского областного военного комиссариата.

ГБР и СБУ заблокировали масштабную преступную схему

Сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины разоблачили и заблокировали масштабную схему уклонения от мобилизации. Организатором ее стал бывший начальник Киевского ОВК, под руководством которого другие участники схемы вносили недостоверные данные в военно-учетные документы о снятии мужчин с учета из-за непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

По данным следствия, по этой схеме за границу могло выехать не менее 100 уклонистов, стоимость "услуг" достигала 10 тыс дол. Подробности рассказали в ДБР.

Сотрудники ДБР совместно с СБУ разоблачили и заблокировали беспрецедентно масштабную схему уклонения от мобилизации. В ней были привлечены чиновники 9 военкоматов преимущественно из Киева и области, руководитель ВЛК Макаровского района Киевщины и сообщники из других областей Украины, – говорится в сообщении. Поделиться

Организатором масштабной схемы стал экс-начальник Киевского областного военного комиссариата. Он уже вышел на пенсию, однако сохранил связи, которыми он решил воспользоваться для создания собственного "бизнеса".

Под его контролем другие участники преступной организации вносили заведомо недостоверные данные в военно-учетные документы о снятии мужчин с учета из-за непригодности к военной службе по состоянию здоровья. В "пакет" документов входили поддельные справки ВЛК, оформленные без прохождения военнообязанными установленной процедуры. Участники группировки предоставляли "клиентам" советы, указания по местам, порядку и способу пересечения государственной границы Украины, – рассказали в ГБР. Поделиться

Основную массу фиктивных документов участники схемы оформляли через один из районных военкоматов в Киевской области. Однако им перечень задействованных в сделке ТЦК не ограничивался: в схеме участвовали представители по меньшей мере семи райвоенкоматов столичного региона и одного – в Закарпатской области.

Да и "клиентами" злоумышленников становились военнообязанные не только из Киевщины, но и многих других областей нашего государства.

Организатор четко продумал структуру преступной группировки. Одна часть отвечала за "рекрутинг" клиентов, другая за незаконное оформление документов. Представители обеих "веток" для конспирации между собой не пересекались, – добавили в ГБР. Поделиться

Следствием задокументировано 40 эпизодов получения денег участниками схемы. С одного "клиента" за предоставленные "услуги" они брали от 6 до 10 тысяч долларов. На "ценообразование" влиял стартовый пакет документов.

К услугам организаторов схемы прибегали как студенты, недавно окончившие высшие учебные заведения, так и банкиры, которые хотели отмазать от мобилизации своих взрослых сыновей. По предварительным данным по этой схеме за границу могли уехать не менее 100 мужчин призывного возраста. В настоящее время устанавливается точное количество граждан, оплативших предоставленные "услуги".

В рамках расследования правоохранители провели более 40 обысков как в военкоматах, задействованных в схеме, так и в домах фигурантов в регионах. В ходе обысков были изъяты носители информации и документация, подтверждающие реализацию схемы.

Организатору и еще шести участникам схемы сообщено о подозрениях по разным частям ст. 255 Уголовного кодекса Украины: создание преступной организации, руководство такой организацией и ее структурной частью, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения. Также по ст. 332 УКУ, которая предусматривает ответственность за устранение препятствий в переправке лиц через государственную границу путем внесения недостоверных сведений в военно-учетные документы и использование заведомо подложного официального документа – справки ВЛК.

Также будет проверена правдивость снятия с учета мужчин призывного возраста в этих ТЦК и в случае выявления фальсификаций будет решаться вопрос восстановления учредительных данных уклонистов в Электронном реестре военнообязанных, – добавили в ГБР. Поделиться

Скандально известный военком получил еще одно подозрение

Сотрудники ГБР сообщили о еще одном подозрении руководителю Ровенского областного ТЦК и СП Сергею Луцюку. Чиновник, ранее избивший подчиненного, еще и "забыл" задекларировать состояние на 46 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Во время проведения расследования ГБР установило, что руководитель Ровенского военкомата владеет недвижимостью и землей стоимостью более 46,6 млн грн.

В частности, у него есть дом площадью 280 кв м в селе Поляница в курортной зоне горнолыжного комплекса "Буковель". На соседнем участке чиновник занимался строительством гостиницы в формате роскошного "коттеджного городка" площадью почти 500 кв м.

К тому же установлено, что досуг военком проводил на собственной даче площадью 316 кв м неподалеку от Яремче с домашним бильярдом и прудом, в котором разводил элитные виды рыбы.

По документам, все это имущество принадлежит тете-пенсионерке должностного лица и постороннему доверенному лицу.