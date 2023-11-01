Схема на мільйон. На Київщині військкоми 9 ТЦК "допомагали" ухилянтам від мобілізації

За цією злочинною схемою за кордон могло виїхати щонайменше 100 ухилянтів, вартість "послуг" сягала 10 тис дол. Організатором корупційних оборудок став ексначальник Київського обласного військового комісаріату.

ДБР та СБУ заблокували масштабну злочинну схему

Співробітники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України викрили та заблокували масштабну схему ухиляння від мобілізації. Організатором її став колишній начальник Київського ОВК, під керівництвом якого інші учасники схеми вносили недостовірні дані до військово-облікових документів про зняття чоловіків з обліку через непридатність до військової служби за станом здоров’я.

За даними слідства, за цією схемою за кордон могло виїхати щонайменше 100 ухилянтів, вартість "послуг" сягала 10 тис дол. Подробиці розповіли у ДБР.

Працівники ДБР спільно з СБУ викрили та заблокували безпрецедентно масштабну схему ухилення від мобілізації. В ній були залучені посадовці 9 військкоматів переважно з Києва та області, керівниця ВЛК Макарівського району Київщини та спільники з інших областей України, – зазначено у повідомленні. Поширити

Організатором масштабної схеми, за даними слідства, став ексначальник Київського обласного військового комісаріату. Він вже вийшов на пенсію, однак зберіг зв'язки, якими вирішив скористатися для створення власного "бізнесу".

Під його контролем інші учасники злочинної організації вносили завідомо недостовірні дані до військово-облікових документів про зняття чоловіків з обліку через непридатність до військової служби за станом здоров’я. До "пакету" документів входили підроблені довідки ВЛК, оформлені без проходження військовозобов'язаними встановленої процедури. Учасники угруповання надавали "клієнтам" поради, вказівки щодо місць, порядку та способу перетину державного кордону України, – розповіли у ДБР. Поширити

Основну масу фіктивних документів учасники схеми оформляли через один з районних військкоматів на Київщині. Однак ним перелік задіяних в оборудці ТЦК не обмежувався: у схемі брали участь представники щонайменше семи райвійськкоматів пристоличного регіону та одного – у Закарпатській області.

Та й "клієнтами" зловмисників ставали військовозобов'язані не лише з Київщини, а й з багатьох інших областей нашої держави.

Організатор чітко продумав структуру злочинного угруповання. Одна частина відповідала за "рекрутинг" клієнтів, інша за незаконне оформлення документів. Представники обох "гілок" для конспірації між собою не перетиналися, – додали у ДБР. Поширити

Наразі слідством задокументовано 40 епізодів отримання грошей учасниками схеми. З одного "клієнта" за надані "послуги" вони брали від 6 до 10 тисяч доларів. На "ціноутворення" впливав стартовий пакет документів.

До послуг організаторів схеми вдавалися як студенти, що нещодавно закінчили вищі навчальні заклади, так і банкіри, які хотіли "відмазати" від мобілізації своїх дорослих синів. За попередніми даними за цією схемою за кордон могли виїхати щонайменше 100 чоловіків призовного віку. Наразі встановлюється точна кількість громадян, які оплатили надані "послуги".

У рамках розслідування правоохоронці провели понад 40 обшуків як у військкоматах, задіяних у схемі, так і у домівках фігурантів у ріхних регіонах. У ході обшуків уло вилучено носії інформації та документацію, що підтверджують реалізацію схеми.

Організатору та ще шістьом учасникам схеми повідомлено про підозри за різними частинами ст. 255 Кримінального кодексу України: створення злочинної організації, керівництво такою організацією та її структурною частиною, вчинені службовою особою з використанням службового становища. Також ст. 332 ККУ, що передбачає відповідальність заусунення перешкод у переправленні осіб через державний кордон шляхом внесення недостовірних відомостей до військово-облікових документів та використання завідомо підробленого офіційного документа – довідки ВЛК.

Також буде перевірено правдивість зняття з обліку чоловіків призовного віку у цих ТЦК та у разі виявлення фальсифікацій буде вирішуватись питання щодо відновлення установчих даних ухилянтів у Електронному реєстрі військовозобов'язаних, – додали у ДБР. Поширити

Скандально відомий військком отримав ще одну підозру

Працівники ДБР повідомили про ще одну підозру керівнику Рівненського обласного ТЦК та СП Сергію Луцюку. Посадовець, який раніше побив підлеглого, ще й "забув" задекларувати статки на 46 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Під час проведення розслідування ДБР встановило, що керівник Рівненського військкомату володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн грн.

Зокрема, він має будинок площею 280 кв м у селі Поляниця у курортній зоні гірськолижного комплексу "Буковель". На сусідній ділянці посадовець займався будівництвом готелю у форматі розкішного "котеджного містечка" площею майже 500 кв м.

До того ж, встановлено, що дозвілля воєнком проводив на власній дачі площею 316 кв м неподалік Яремче із домашнім більярдом та ставком, у якому розводив елітні види риби.

За документами, все це майно належить тітці-пенсіонерці посадовця та сторонній довіреній особі.