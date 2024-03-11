У Києві злочинці під виглядом ТЦК та ДБР ошукали чоловіка на 1,7 млн грн

Шахраї у Києві під виглядом співробітників ТЦК та Держбюро розслідувань ошукували громадян, обіцяючи їм допомогу у знятті з військового обліку.

Шахраї отримали підозри

Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції повідомляє, що аферисти обіцяли чоловікам призовного віку допомогу у знятті з військового обліку.

В одного з потерпілих вони видурили 1,7 млн грн. Загалом, на їхньому рахунку 10 епізодів злочинної діяльності: шахрайства, вимагання, викрадення людини.

Підозру отримали чотири учасники злочинної групи за фактами незаконного позбавлення волі людини, вчинення вимагання та шахрайства (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України).

Аферисти погрожували чоловіку відправкою на фронт

У прокуратурі розповіли, що один із підозрюваних був давно знайомим з підприємцем та у січні 2024 запропонував йому допомогу в оформленні «білого» військового квитка у зв’язку нібито із захворюванням крові, аби чоловік уникнув можливого призову на військову службу. Вартість своїх послуг він оцінив у 388 тис грн.

Після одержання цієї суми ділок залучив до шахрайської схеми ще трьох спільників, які розподілили між собою ролі для подальших незаконних заробітків.

Протягом січня-березня 2024 року члени злочинної групи у різний спосіб погрожували потерпілому «відправкою на фронт», телефонували, відправляли «фейкові» скріншоти начебто від працівників ТЦК, чекали потерпілого біля дому та роботи, переодягалися у військову форму для переконливості.

В одному з епізодів шахрайства чоловіки під виглядом військових та співробітників ДБР організували фейкове затримання потерпілого та під погрозами отримали від нього його 600 тис грн.

Згодом підозрювані зробили вигляд, начебто везуть постраждалого до одного з районних ТЦК і після проходження комісії його відправлять служити в Третю окрему штурмову бригаду.

В ході контролю за вчиненням злочину, в момент передачі 4000 доларів США фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України.