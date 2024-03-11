В Киеве преступники под видом ТЦК и ГБР обманули мужчину на 1,7 млн грн

Мошенники в Киеве под видом сотрудников ТЦК и Госбюро расследований обманывали граждан, обещая им помощь в снятии с военного учета.

Мошенники получили подозрения

Департамент стратегических расследований Нацполиции сообщает, что аферисты обещали мужчинам призывного возраста помощь в снятии с военного учета.

У одного из пострадавших они выманили 1,7 млн грн. В общем, на их счету 10 эпизодов преступной деятельности: мошенничества, вымогательства, похищения человека.

Подозрение получили четыре участника преступной группы по фактам незаконного лишения свободы человека, совершение вымогательства и мошенничества (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Аферисты угрожали мужчине отправкой на фронт

В прокуратуре рассказали, что один из подозреваемых был давно знаком с предпринимателем и в январе 2024 года предложил ему помощь в оформлении «белого» военного билета в связи якобы с заболеванием крови, чтобы мужчина избежал возможного призыва на военную службу. Стоимость своих услуг он оценил в 388 тыс. грн.

После получения этой суммы делец привлек к мошеннической схеме еще трех сообщников, распределивших между собой роли для дальнейших незаконных заработков.

В течение января-марта 2024 года члены преступной группы разными способами угрожали потерпевшему «отправкой на фронт», звонили по телефону, отправляли «феечные» скриншоты вроде бы от работников ТЦК, ждали потерпевшего возле дома и работы, переодевались в военную форму для убедительности.

В одном из эпизодов мошенничества мужчины под видом военных и сотрудников ГБР организовали фейковое задержание потерпевшего и под угрозами получили от него 600 тыс. грн.

Впоследствии подозреваемые сделали вид, будто везут пострадавшего в один из районных ТЦК и после прохождения комиссии его отправят служить в Третью отдельную штурмовую бригаду.

В ходе контроля за совершением преступления, в момент передачи 4000 долларов США фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ.