Военные, а не людоловы. Командующий Сухопутными войсками сделал заявление об отношении к ТЦК

Командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что с помощью самих украинцев Россия может нанести Украине поражение. Причиной тому является негативное отношение к ТЦК.
Павлюк высказался об отношении украинцев к мобилизации
Командующий Сухопутными войсками пишет, что "высший пилотаж искусства войны — разрушить замыслы врага и нанести ему поражение, не применяя своего войска в бою".
Павлюк напомнил, что писали и распространяли в соцсетях два года назад и призвал сравнить с тем, что сейчас.
От очередей к ТЦК и мемам «как служить — все больные, а как воевать — все здоровые», мы дошли до травли военных с ТЦК и моральной поддержки уклонения от защиты Украины.
С тогдашнего единства и сплоченности украинское пространство новостей и обсуждений скатилось, пишет Павлюк, не без помощи "замечательных блоггеров и свободных медиа".
Однако, говорит Павлюк, материалы о работе ТЦК, особенностях прохождения военной службы, необходимости выполнения воинского долга почти отсутствуют.
Отношение к ТЦК
Также Командующий высказался об отношении к военнослужащим ТЦК.
Сегодня ТЦК и их роты охраны в большинстве своем укомплектованы военнослужащими, которые потеряли здоровье на войне и признаны непригодными к прохождению службы в боевых частях.
Павлюк спрашивает, почему во всех материалах о "неправомерных действиях ТЦК" сознательно упускается, что неправомерный прежде всего отказ мужчин от своей конституционной обязанности — защиты Украины.
Павлук подчеркивает, что в разных соцсетях: YouTube, Facebook или TikTok множество видео с вырванным из контекста содержанием.
Поэтому прежде чем поделиться "вопиющим сюжетом о нарушении прав" и тяжкой судьбе "бедных уклонистов", стоит спросить себя: кому это действительно помогает победить в войне? Точно, что не Украине.
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