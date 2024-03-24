Военные, а не людоловы. Командующий Сухопутными войсками сделал заявление об отношении к ТЦК

Командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что с помощью самих украинцев Россия может нанести Украине поражение. Причиной тому является негативное отношение к ТЦК.

Павлюк высказался об отношении украинцев к мобилизации

Командующий Сухопутными войсками пишет, что "высший пилотаж искусства войны — разрушить замыслы врага и нанести ему поражение, не применяя своего войска в бою".

И судя по последним месяцам, россияне очень умело пользуются древнекитайскими стратагемами ведения войны. А некоторые наши сограждане, к сожалению, потеряли понимание, что их действия и публичные изречения превратились в мощное оружие в руках врага. Который не покидал, не покидает и никогда не оставит своего стремления уничтожить Украину. Александр Павлюк Командующий Сухопутными войсками

Павлюк напомнил, что писали и распространяли в соцсетях два года назад и призвал сравнить с тем, что сейчас.

От очередей к ТЦК и мемам «как служить — все больные, а как воевать — все здоровые», мы дошли до травли военных с ТЦК и моральной поддержки уклонения от защиты Украины.

Два года назад (еще не имея и десятой доли сегодняшних средств ПВО, вооружений и опыта полномасштабной войны!) мы со всем этим прекрасно понимали, как важно сорвать мобилизацию на россии. Радовались каждому горящему там военкомату, радовались очередям их уклонистов, панически убегавших в Грузию и Казахстан. Поделиться

С тогдашнего единства и сплоченности украинское пространство новостей и обсуждений скатилось, пишет Павлюк, не без помощи "замечательных блоггеров и свободных медиа".

В новостных лентах множество репортажей о "несчастных утопающих в Тисе" или отрядах "боевых гуцулов". Поделиться

Однако, говорит Павлюк, материалы о работе ТЦК, особенностях прохождения военной службы, необходимости выполнения воинского долга почти отсутствуют.

Интерес изданий к таким темам не наблюдается. Обращения от медиа для разъяснения этих вопросов единичны. Не получится сделать вопиющий заголовок? Целевая аудитория будет прятать глаза? Поделиться

Отношение к ТЦК

Также Командующий высказался об отношении к военнослужащим ТЦК.

Сегодня ТЦК и их роты охраны в большинстве своем укомплектованы военнослужащими, которые потеряли здоровье на войне и признаны непригодными к прохождению службы в боевых частях.

Как дошло до того, что к этим людям, прошедшим ад, стало приемлемым относиться как к врагам и называть "людоловами"? Поделиться

Павлюк спрашивает, почему во всех материалах о "неправомерных действиях ТЦК" сознательно упускается, что неправомерный прежде всего отказ мужчин от своей конституционной обязанности — защиты Украины.

Уже не говоря о том, что все кадры вроде "упаковки в бус" принципиально (!) не содержат, что именно в поведении героев материала привело к таким последствиям. Поделиться

Павлук подчеркивает, что в разных соцсетях: YouTube, Facebook или TikTok множество видео с вырванным из контекста содержанием.

Нам часто упрекают: «вы сами виноваты, вы не меняетесь!» Это не так. Мы меняемся, мы видим и наши недостатки и ежедневно работаем, чтобы становиться лучше, понятнее! Впереди большая работа, и без вашей помощи нам будет гораздо труднее! Ведь только вместе мы сможем выстоять перед этим нашествием и в конце концов Победы! Александр Павлюк Командующий Сухопутными войсками