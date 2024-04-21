Что украинцам важно знать о ТЦК — объясняет военнослужащий "Киборг"

Российская пропаганда все более активно распространяет фейк о ТЦК, чтобы сорвать мобилизацию в Украине. Роман Сивкив с позывным “Киборг”, который много лет защищал Украину на фронте, в интервью online.ua развеял главные мифы и объяснил, что на самом деле происходит.

Кто служит в ТЦК и СП

“Киборг” не скрывает, что лучшие годы своей жизни провел на поле боя. Он защищал Донецкий аэропорт, освобождал Пески, участвовал в боях в Донецкой и Луганской областях.

Однако из-за многочисленных ранений Роман Сивкив не смог дальше воевать на фронте и стал на службу в ТЦК.

Он знает, как работают эти структуры изнутри, поэтому не может не реагировать, когда кремлевская пропаганда придумывает очередной миф, что помешает мобилизации и демотивировать украинцев.

Как отмечает “Киборг”, его перевели в ТЦК из-за ограниченной пригодности к военной службе согласно решению Минобороны Украины.

Украинцам важно наконец-то понять, что в ТЦК и СП служат военнослужащие, которые прошли фронт и по своему состоянию здоровья не могут продолжать воевать. Нас постоянно спрашивают гражданские: "Почему вы не на фронте?" Я могу вытащить огромную папку со всеми своими ранениями и ответить, почему я не на фронте. Так же каждый военнослужащий, который служит со мной. Роман "Киборг" Сивкив Ветеран российско-украинской войны, военнослужащий ТЦК

Роман Сивкив вспоминает случай, который произошел лично с ним: военнослужащий проверял военно-учетные документы гражданина Украины и последний решил его послать.

Мы проводили задержание. И тут раздается крик от львовской бабушки: "Куда вы упаковываете мальчика?". Она начала снимать это на телефон и опубликовала в соцсетях. Человек видит провокационную картинку, и сразу — лайк, распространить, прокомментировать, — рассказывает “Киборг”. Поделиться

Самые бессмысленные мифы о ТЦК

Украинцы привыкли жаловать на то, что в стране якобы вообще ничего не меняется: сидевшие в кабинетах так и сидят там, а на фронте гибнет простой люд.

Однако, по словам “Киборга”, это абсолютный миф, ведь 80% личного состава в ТЦК переведены из боевых частей, остальные — это женщины.

Самые бессмысленные мифы о ТЦК, которые я слышал — это то, что там служат те, которые не сражались и не будут на фронте, поскольку отмазаны. Или что для ТЦК главное — набрать людей. Однако это все российское ИПСО, навязанное украинскому обществу. Роман "Киборг" Сивкив Ветеран русско-украинской войны, военнослужащий ТЦК

Многие украинцы придумывают абсурдные отговорки, чтобы не защищать родину на фронте, забывая о том, что наши воины устали — им немедленно нужна ротация.