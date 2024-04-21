Что украинцам важно знать о ТЦК — объясняет военнослужащий "Киборг"

Российская пропаганда все более активно распространяет фейк о ТЦК, чтобы сорвать мобилизацию в Украине. Роман Сивкив с позывным “Киборг”, который много лет защищал Украину на фронте, в интервью online.ua развеял главные мифы и объяснил, что на самом деле происходит.
Кто служит в ТЦК и СП
“Киборг” не скрывает, что лучшие годы своей жизни провел на поле боя. Он защищал Донецкий аэропорт, освобождал Пески, участвовал в боях в Донецкой и Луганской областях.
Однако из-за многочисленных ранений Роман Сивкив не смог дальше воевать на фронте и стал на службу в ТЦК.
Он знает, как работают эти структуры изнутри, поэтому не может не реагировать, когда кремлевская пропаганда придумывает очередной миф, что помешает мобилизации и демотивировать украинцев.
Как отмечает “Киборг”, его перевели в ТЦК из-за ограниченной пригодности к военной службе согласно решению Минобороны Украины.
Роман Сивкив вспоминает случай, который произошел лично с ним: военнослужащий проверял военно-учетные документы гражданина Украины и последний решил его послать.
Самые бессмысленные мифы о ТЦК
Украинцы привыкли жаловать на то, что в стране якобы вообще ничего не меняется: сидевшие в кабинетах так и сидят там, а на фронте гибнет простой люд.
Однако, по словам “Киборга”, это абсолютный миф, ведь 80% личного состава в ТЦК переведены из боевых частей, остальные — это женщины.
Многие украинцы придумывают абсурдные отговорки, чтобы не защищать родину на фронте, забывая о том, что наши воины устали — им немедленно нужна ротация.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-