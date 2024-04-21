Що українцям важливо знати про ТЦК — пояснює військовослужбовець "Кіборг"

Російська пропаганда дедалі активніше розповсюджує фейк про ТЦК, щоб зірвати мобілізацію в Україні. Роман Сивків із позивним “Кіборг”, який багато років захищав Україну на фронті, в інтерв'ю online.ua розвіяв головні міфи та пояснив, якою є реальна картина.

Хто служить у ТЦК та СП

“Кіборг” не приховує, що найкращі роки свого життя провів на полі бою. Він захищав Донецький аеропорт, звільняв Піски, брав участь у боях на Донеччині та Луганщині.

Однак через численні поранення Роман Сивків не зміг далі воювати на фронті й став на службу до ТЦК.

Він знає, як працюють ці структури зсередини, тому не може не реагувати, коли кремлівська пропаганда вигадує черговий міф, що перешкодити мобілізації та демотивувати українців.

Як зазначає “Кіборг”, його перевели у ТЦК через обмежену придатність до військової служби згідно з рішенням Міноборони України.

Українцям важливо нарешті зрозуміти, що у ТЦК та СП служать військовослужбовці, які пройшли фронт і через свій стан здоров'я не можуть продовжувати воювати. Нас постійно запитують цивільні: “Чому ви не на фронті?”. Я можу витягнути величезну папку з усіма своїми пораненнями, і відповісти, чому я не на фронті. Так само кожен військовослужбовець, який служить зі мною. Роман “Кіборг” Сивків Ветеран російсько-української війни, військовослужбовець ТЦК

Роман Сивків згадує випадок, який стався особисто з ним: військовослужбовець перевіряв військово-облікові документи громадянина України, й останній вирішив його послати.

Ми проводили затримання.І тут лунає крик від львівської бабусі: “Куди ви пакуєте хлопчика?”. Вона почала знімати це на телефон та опублікувала у соцмережах. Людина бачить провокативну картинку, і одразу — вподобайка, поширити, прокоментувати, — розповідає “Кіборг”. Поширити

Найбезглуздіші міфи про ТЦК

Українці звикли нарікати на те, що в Україні, мовляв, взагалі нічого не змінюються: ті, що сиділи в кабінетах, так і сидять там, а на фронті гине простий люд.

Однак, за словами “Кіборга”, це абсолютний міф, адже 80% особового складу у ТЦК переведені з бойових частин, решта — це жінки.

Найбезглуздіші міфи про ТЦК, які я чув — це те, що там служать ті, які не воювали і не будуть на фронті, адже відмазані. Або, що для ТЦК головне — набрати людей. Проте це все російське ІПСО, яке нав'язане українському суспільству. Роман “Кіборг” Сивків Ветеран російсько-української війни, військовослужбовець ТЦК

Чимало українців вигадують абсурдні відмовки, щоб не захищати батьківщину на фронті, забуваючи про те, що наші воїни стомилися — їм негайно потрібна ротація.