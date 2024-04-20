Роман Сивкив с позывным "Киборг" в гражданской жизни был садовником. В 2014 году он пошел добровольцем на фронт. "Киборг" защищал Донецкий аэропорт, освобождал Пески, участвовал в боях в Донецкой и Луганской областях.
Утром 24 февраля 2022 года Роман уже следовал первым автобусом в свою воинскую часть. За весь период службы "Киборг" получил 13 ранений. Из-за них больше не мог воевать на передовой, но стал на службу в ТЦК.
Киборг рассказал online.ua, как участвовал в боях за Донецкий аэропорт, какие отговорки придумывают мужчины на счет мобилизации, какие мифы о ТЦК распространяет российская пропаганда, и как раньше относились к АТОвцам.
Разница между АТО и полномасштабной войной
Я отдал свои лучшие годы во благо украинского общества. В 25 лет ушел воевать, теперь мне 34. Свой самый энергичный возраст провел на войне.
Получил 13 ранений и выжил благодаря тому, что умею оказывать домедицинскую помощь. У меня были ранения пулевые и осколковые в ноги, руки, спину. Правая почка была полностью "черная". Еще однажды осколок пробил каску, но спасла качественная и правильно подобранная амуниция.
Но невозможно сравнить АТО и полномасштабное вторжение — это два разных формата войны. Теперь нет такого, как прекращение режима огня.
Международные организации налагали свои запреты, которые мы должны соблюдать. Теперь нас не могут безнаказанно обстреливать, когда мы из-за ОБСЕ не давали ответа.
С 2022 года гораздо больше жертв среди гражданского населения, чем раньше. Враг обстреливает мирные города, уничтожает гражданские постройки, больницы и школы.
Броня от мобилизации не защитит от россиян
Кто задумывался, что будет делать российский солдат с жителем или жительницей Львова? Не дай Бог, они дойдут до этой территории. А я скажу, что будет – российский паспорт с прикладом в грудь.
Россияне будут стрелять в спину, тогда никто не будет прикрываться броней, что он многодетный отец, студент или Конституцией Украины. Никто не спросит о состоянии его здоровья.
Я профессиональный садовник и еще выращивал пшеницу на хлеб. Я оставил саженцы, а с ними мирную спокойную жизнь. Меня бы не призвали на службу, если бы сам не пришел.
Я служил на фронте с августа 2014 года по конец ноября 2017 года. И 24 февраля, в 4 утра, снова пошел в свою боевую бригаду. Я первым автобусом поехал на востоку с 80 ОДШБр.
Что украинцам нужно понять о ТЦК
Я был переведен в ТЦК из-за того, что ограниченно пригоден к военной службе согласно решению Минобороны Украины. С вечера зачитали приказ, а утром должен был прибыть на новое место службы.
Я могу вытащить огромную папку со всеми своими ранениями и ответить, почему я не на фронте. Так же каждый военнослужащий, служащий со мной.
Был случай, когда я проверял военно-учетные документы гражданина Украины. Он меня послал. Мы производили задержание.
Люди говорят, что ничего не изменилось в государстве, сидевшие в кабинетах так и сидят там. Это абсолютный миф. 80% личного состава в ТЦК переведены из боевых частей, остальные – это женщины.
Самые бессмысленные мифы о ТЦК, которые я слышал, — это то, что там служат те, которые не воевали и не будут на фронте, ведь отмазаны. Или что для ТЦК главное — набрать людей. Однако это все российское ИПСО, навязанное украинскому обществу.
Еще слышал за время службы в ТЦК такие отговорки от мужчин, которым давал повестку: “А можно не сегодня? Я к вам завтра приду?”
Другого мужчину спросил: "Почему вы не пришли и не обновили военно-учетные данные?" Он отвечает: "Ну, понимаете я хотел докопать картошку, завести кроликов, а повестка испортит мне все планы на жизнь".
Военным нужна ротация
Люди без ротации воюют с 2022 года. Украинские граждане, как мужчины, так и женщины, должны осознать, что другого государства у нас не будет.
На мой взгляд, женщины больше понимают, что страну нужно защищать. Они приходят на контракт и идут на боевые должности. Не тыловые, а именно боевые. Они выполняют сверхсложные задачи наравне с мужчинами.
Почему всем нужно помогать ВСУ
Если смотреть на общую массу людей на улице, то похоже, что им весело. Однако если мы разберем их на личности, то это будут студенты, подростки и дети, у которых эта война забрала молодость. Да, им хочется немного праздника.
Они понимают, что происходит в стране, но не могут остановить свою жизнь. Молодежь делает со своей стороны все возможное. И даже донатят на ВСУ из своих карманных.
В тылу есть люди, которые работают на работе и помогают украинской армии. А есть те, которые просто нивелируют нарративами и еще умудряются на этом наживаться. Они расшатывают изнутри само общество.
Добровольцы неделями ждали вступления в ряды ВСУ
В начале полномасштабного вторжения было много добровольцев. Мы выровняли линию обороны ценой множества жизней. Гражданские приспособились к войне и думают, что полномасштабное их не коснется, или боятся погибнуть на фронте.
Добровольцы — это люди, которые оставили все и стояли неделями под военкоматом, чтобы попасть в украинское войско. Это люди, которые сейчас подписывают контракт с ВСУ.
Они достойные сыновья и дочери своего народа. Это лучшие люди украинской нации, ежедневно отдающие свою жизнь и здоровье за нашу независимость.
Люди, которые пошли воевать, знали, что они делают. Они могли бодрствовать по 48 часов, но выполнить боевое задание. К сожалению, ресурс организма исчерпаем.
Человек не может в таком ритме воевать больше 6 месяцев. Если мозг еще работает, ноги не могут дойти до соседней посадки.
Как относились к АТОвцам до 2022 года
Никому не нужны были АТОвцы. В 2019-2020 году их банально водители автобусов не перевозили по удостоверению УБД . Все снова вспомнили о них 24 февраля. Они приехали в свою воинскую часть и взяли оружие в руки и отправились в защиту государства.
Украинское общество проснулось 24 февраля 2022 года, потому что раньше война была где-то далеко. Когда у тебя у дома падает снаряд, тогда люди начинают интересоваться войной и думают, как сохранить свою жизнь.
Мы достойные потомки князей Киевской Руси. Украина всю свою жизнь борется за независимость. Сначала за нее боролись князья, потом гетманы, украинские повстанцы, герои Крут, тогда АТОвцы. Сейчас каждую минуту Вооруженные силы Украины воюют за это. Мы с вами говорим, а где-то там умирает русский.
Мы пережили множество потерь и еще переживем, потому это будет горькая победа. Но она будет! Однако, наконец, у нас появятся улыбки на лицах. Мы сможем заниматься тем, чем занимались до войны. У нас будет мирная, тихая, спокойная жизнь в преуспевающей Украине.