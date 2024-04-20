Киборг рассказал online.ua, как участвовал в боях за Донецкий аэропорт, какие отговорки придумывают мужчины на счет мобилизации, какие мифы о ТЦК распространяет российская пропаганда, и как раньше относились к АТОвцам.

Утром 24 февраля 2022 года Роман уже следовал первым автобусом в свою воинскую часть. За весь период службы "Киборг" получил 13 ранений. Из-за них больше не мог воевать на передовой, но стал на службу в ТЦК.

Роман Сивкив с позывным "Киборг" в гражданской жизни был садовником. В 2014 году он пошел добровольцем на фронт. "Киборг" защищал Донецкий аэропорт, освобождал Пески, участвовал в боях в Донецкой и Луганской областях.

Разница между АТО и полномасштабной войной

Я отдал свои лучшие годы во благо украинского общества. В 25 лет ушел воевать, теперь мне 34. Свой самый энергичный возраст провел на войне.

Получил 13 ранений и выжил благодаря тому, что умею оказывать домедицинскую помощь. У меня были ранения пулевые и осколковые в ноги, руки, спину. Правая почка была полностью "черная". Еще однажды осколок пробил каску, но спасла качественная и правильно подобранная амуниция.

Я получил позывной “Киборг”, потому что единственный в своей бригаде, кто защищал Донецкий аэропорт. Воевал в селе Пески Донецкой области, дальше был Донецкий аэропорт, ну и после того в Луганской области – это Счастье, Станица Луганская, Дмитровка, Победа. Роман "Киборг" Сивкив Ветеран российско-украинской войны, военнослужащий ТЦК

Но невозможно сравнить АТО и полномасштабное вторжение — это два разных формата войны. Теперь нет такого, как прекращение режима огня.

Международные организации налагали свои запреты, которые мы должны соблюдать. Теперь нас не могут безнаказанно обстреливать, когда мы из-за ОБСЕ не давали ответа.

Роман "Киборг" Сивкив с побратимами во время службы в АТО (фото: instagram.com/007_hub)

С 2022 года гораздо больше жертв среди гражданского населения, чем раньше. Враг обстреливает мирные города, уничтожает гражданские постройки, больницы и школы.

Наша мотивация – уничтожить врага. И она неизменна с 2014 года, ведь россияне до сих пор на наших территориях. Поделиться

Броня от мобилизации не защитит от россиян

Кто задумывался, что будет делать российский солдат с жителем или жительницей Львова? Не дай Бог, они дойдут до этой территории. А я скажу, что будет – российский паспорт с прикладом в грудь.

Россияне будут стрелять в спину, тогда никто не будет прикрываться броней, что он многодетный отец, студент или Конституцией Украины. Никто не спросит о состоянии его здоровья.

Я тоже не родился в камуфляже. Меня мама в бронежилете, каске и с винтовкой в руках не родила. Роман "Киборг" Сивкив Ветеран российско-украинской войны, военнослужащий ТЦК

Я профессиональный садовник и еще выращивал пшеницу на хлеб. Я оставил саженцы, а с ними мирную спокойную жизнь. Меня бы не призвали на службу, если бы сам не пришел.

Я служил на фронте с августа 2014 года по конец ноября 2017 года. И 24 февраля, в 4 утра, снова пошел в свою боевую бригаду. Я первым автобусом поехал на востоку с 80 ОДШБр.

Роман "Киборг" Сивкив в марте 2022 года (фото: instagram.com/007_hub)

Что украинцам нужно понять о ТЦК

Я был переведен в ТЦК из-за того, что ограниченно пригоден к военной службе согласно решению Минобороны Украины. С вечера зачитали приказ, а утром должен был прибыть на новое место службы.

Украинцам важно наконец-то понять, что в ТЦК и СП служат военнослужащие, которые прошли фронт и по своему состоянию здоровья не могут продолжать воевать. Нас постоянно спрашивают гражданские: "Почему вы не на фронте?" Поделиться

Я могу вытащить огромную папку со всеми своими ранениями и ответить, почему я не на фронте. Так же каждый военнослужащий, служащий со мной.

Был случай, когда я проверял военно-учетные документы гражданина Украины. Он меня послал. Мы производили задержание.

И тут раздается крик от львовской бабушки: "Куда вы пакуете мальчика?". Она начала снимать это на телефон и опубликовала в соцсетях. Человек видит провокационную картинку, и сразу — лайк, распространить, прокомментировать. Поделиться

Люди говорят, что ничего не изменилось в государстве, сидевшие в кабинетах так и сидят там. Это абсолютный миф. 80% личного состава в ТЦК переведены из боевых частей, остальные – это женщины.

Гражданские не уважают службу ТЦК. В тылу есть люди, которые подыгрывают на руку России, чтобы не идти защищать собственную страну. Роман "Киборг" Сивкив Ветеран российско-украинской войны, военнослужащий ТЦК

Самые бессмысленные мифы о ТЦК, которые я слышал, — это то, что там служат те, которые не воевали и не будут на фронте, ведь отмазаны. Или что для ТЦК главное — набрать людей. Однако это все российское ИПСО, навязанное украинскому обществу.

Роман "Киборг" Сивкив (фото: instagram.com/007_hub)

Еще слышал за время службы в ТЦК такие отговорки от мужчин, которым давал повестку: “А можно не сегодня? Я к вам завтра приду?”

Из курьезного было: "Я не могу на этой неделе пойти воевать, потому что должна родить кошка". Поделиться

Другого мужчину спросил: "Почему вы не пришли и не обновили военно-учетные данные?" Он отвечает: "Ну, понимаете я хотел докопать картошку, завести кроликов, а повестка испортит мне все планы на жизнь".

Военным нужна ротация

Люди без ротации воюют с 2022 года. Украинские граждане, как мужчины, так и женщины, должны осознать, что другого государства у нас не будет.

В большинстве случаев военные получают ранения не из-за мощи российской армии, а из-за банального переутомления. Поделиться

На мой взгляд, женщины больше понимают, что страну нужно защищать. Они приходят на контракт и идут на боевые должности. Не тыловые, а именно боевые. Они выполняют сверхсложные задачи наравне с мужчинами.

Почему всем нужно помогать ВСУ

Если смотреть на общую массу людей на улице, то похоже, что им весело. Однако если мы разберем их на личности, то это будут студенты, подростки и дети, у которых эта война забрала молодость. Да, им хочется немного праздника.

Они понимают, что происходит в стране, но не могут остановить свою жизнь. Молодежь делает со своей стороны все возможное. И даже донатят на ВСУ из своих карманных.

Зачем тысячи военных стоят на защите страны? Не только чтобы отразить врага, а чтобы продолжалась жизнь. Роман "Киборг" Сивкив Ветеран российско-украинской войны, военнослужащий ТЦК

В тылу есть люди, которые работают на работе и помогают украинской армии. А есть те, которые просто нивелируют нарративами и еще умудряются на этом наживаться. Они расшатывают изнутри само общество.

Почему мы достигли таких больших достижений в 2022 году по деоккупации украинских земель? Потому что все оставили свои повседневные дела и помогали украинскому войску. Поделиться

Роман "Киборг" Сивкив (фото: instagram.com/007_hub)

Добровольцы неделями ждали вступления в ряды ВСУ

В начале полномасштабного вторжения было много добровольцев. Мы выровняли линию обороны ценой множества жизней. Гражданские приспособились к войне и думают, что полномасштабное их не коснется, или боятся погибнуть на фронте.

Я и являюсь доказательством того, что можно воевать шесть лет на передовой и выжить, благодаря своим умениям и навыкам. Роман "Киборг" Сивкив Ветеран российско-украинской войны, военнослужащий ТЦК

Добровольцы — это люди, которые оставили все и стояли неделями под военкоматом, чтобы попасть в украинское войско. Это люди, которые сейчас подписывают контракт с ВСУ.

Они достойные сыновья и дочери своего народа. Это лучшие люди украинской нации, ежедневно отдающие свою жизнь и здоровье за нашу независимость.

В государстве, на которое напали, никто не должен раздавать повестки. Люди сами должны вступать в ряды Вооруженных сил Украины. Поделиться

Люди, которые пошли воевать, знали, что они делают. Они могли бодрствовать по 48 часов, но выполнить боевое задание. К сожалению, ресурс организма исчерпаем.

Человек не может в таком ритме воевать больше 6 месяцев. Если мозг еще работает, ноги не могут дойти до соседней посадки.

Как относились к АТОвцам до 2022 года

Никому не нужны были АТОвцы. В 2019-2020 году их банально водители автобусов не перевозили по удостоверению УБД . Все снова вспомнили о них 24 февраля. Они приехали в свою воинскую часть и взяли оружие в руки и отправились в защиту государства.

Не нужно кричать: "Герои", а потом, когда видишь человека в форме, убегать от него. Роман "Киборг" Сивкив Ветеран российско-украинской войны, военнослужащий ТЦК

Украинское общество проснулось 24 февраля 2022 года, потому что раньше война была где-то далеко. Когда у тебя у дома падает снаряд, тогда люди начинают интересоваться войной и думают, как сохранить свою жизнь.

Люди сами должны помнить, что у нас идет война. Им никто не должен об этом напоминать. Не будет украинской армии – завтра не станет тебя. Поделиться

Мы достойные потомки князей Киевской Руси. Украина всю свою жизнь борется за независимость. Сначала за нее боролись князья, потом гетманы, украинские повстанцы, герои Крут, тогда АТОвцы. Сейчас каждую минуту Вооруженные силы Украины воюют за это. Мы с вами говорим, а где-то там умирает русский.

Мы пережили множество потерь и еще переживем, потому это будет горькая победа. Но она будет! Однако, наконец, у нас появятся улыбки на лицах. Мы сможем заниматься тем, чем занимались до войны. У нас будет мирная, тихая, спокойная жизнь в преуспевающей Украине.