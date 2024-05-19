В Міноборони пояснили, чому не працював "Резерв+"

В Україні набрав чинності закон про мобілізацію, відповідно до якого, всі чоловіки призовного віку мають оновити свої дані. Зокрема, це можна зробити через мобільний застосунок "Резерв+".

Повноцінна версія застосунку “Резерв+” з'явиться в червні

Як розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, напередодні виникли проблеми з цим додатком. Це пов'язано з тим, що одночасно послугою намагались скористатись понад 700 тисяч осіб.

Багато хто скачав цей застосунок, багато хто авторизувався, оновив свої дані. Був момент, коли сервер був перевантажений. Понад 700 тисяч людей намагалися одночасно зайти. Це був незначний системний збій, але не треба забувати, що повноцінна версія цього застосунку з'явиться в середині червня, — додав він. Дмитро Лазуткін Речник Міністерства оборони

Також стало відомо, що понад 150 тисяч громадян вже успішно авторизувалися у застосунку «Резерв+» і ще сотні тисяч запитів — у черзі.

Застосунок «Резерв+» захищений від DDOS-атак і намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.

Що відомо про застосунок “Резерв+”

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок Резерв+.

Він необхідний для того, щоб чоловіки від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої данні згідно нових норм закону про мобілізацію.

В Міноборони пояснюють, що оновити дані можна в будь-який із наступних способів:

Онлайн — через застосунок "Резерв+" (так званий електронний кабінет -ред.). Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.