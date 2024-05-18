У застосунку "Резерв+" вже авторизувалися 150 тис людей — Міноборони

Міноборони стверджує, що станом на ранок після запуску додатка вже 150 000 громадян вже успішно авторизувалися у застосунку Резерв+.
Мінооборони озвучило кількість авторизованих у застосунку Резерв+
Як зазначається, станом на 18 травня 150 тисяч громадян вже успішно авторизувалися у застосунку Резерв+ і ще сотні тисяч запитів — у черзі.
Відомство наголошує, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.
Що відомо про застосунок Резерв+
17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок Резерв+.
Він необхідний для того, щоб чоловіки від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої данні згідно нових норм закону про мобілізацію.
В Міноборони пояснюють, що оновити дані можна в будь-який із наступних способів:
Онлайн — через застосунок "Резерв+" (так званий електронний кабінет -ред.). Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.
Пояснюється, що Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.
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