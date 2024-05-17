Україна відновлює консульські послуги для військовозобовʼязаних за кордоном — деталі

МЗС відновлює консульські послуги для чоловіків за кордоном

З 18 травня чоловіки віком 18-60 років можуть подати заяви на отримання консульських послуг, але водночас мають надати військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді.

Таким чином, призовникам потрібно мати посвідчення про приписку до призовної дільниці, а військовозобов’язаним і військовослужбовцям — військовий квиток або тимчасове посвідчення, — пояснюють у МЗС. Поширити

При цьому паперові документи будуть діяти "лише до моменту запуску електронного кабінету призовника", після цього діятимуть тільки електронні військово-облікові документи. Їх можна буде сформувати самостійно в електронному кабінеті, починаючи з 18 червня.

Якщо ж чоловік не має паперового документа про військовий облік, а електронний кабінет ще не запрацював, пояснює МЗС, він може стати на тимчасовий консульський облік чи оновити свої дані консульського обліку й після цього подати заяву на отримання консульської послуги.

Окремо МЗС навело три випадки, коли подавати військово-обліковий документ не обов'язково:

якщо йдеться про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;

коли консульська дія вчиняється в інтересах дитини, другий із батьків якої є іноземцем або особою без громадянства;

якщо за консульською послугою звертається арештований або позбавлений волі заявник.

Що цьому передувало

23 квітня 2024 року Міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію.

При цьому віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина пізніше заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

Міністр внутрішніх справ Марчин Кервінський раніше анонсував, що уряд Польщі врахує рішення України про призупинення консульських послуг для чоловіків 18-60 років у загальному рішенні щодо продовження тимчасового захисту для українців.

В Естонії заявили, що не будуть висилати українських чоловіків з протермінованими паспортами.