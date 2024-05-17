Україна відновлює консульські послуги для військовозобовʼязаних за кордоном — деталі
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна відновлює консульські послуги для військовозобовʼязаних за кордоном — деталі

МЗС України
мобілізація

Закордонні українські дипломатичні установи з 18 травня відновлять прийом заяв на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку.

МЗС відновлює консульські послуги для чоловіків за кордоном

З 18 травня чоловіки віком 18-60 років можуть подати заяви на отримання консульських послуг, але водночас мають надати військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді.

Таким чином, призовникам потрібно мати посвідчення про приписку до призовної дільниці, а військовозобов’язаним і військовослужбовцям — військовий квиток або тимчасове посвідчення, — пояснюють у МЗС.

При цьому паперові документи будуть діяти "лише до моменту запуску електронного кабінету призовника", після цього діятимуть тільки електронні військово-облікові документи. Їх можна буде сформувати самостійно в електронному кабінеті, починаючи з 18 червня.

Якщо ж чоловік не має паперового документа про військовий облік, а електронний кабінет ще не запрацював, пояснює МЗС, він може стати на тимчасовий консульський облік чи оновити свої дані консульського обліку й після цього подати заяву на отримання консульської послуги.

Окремо МЗС навело три випадки, коли подавати військово-обліковий документ не обов'язково:

  • якщо йдеться про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;

  • коли консульська дія вчиняється в інтересах дитини, другий із батьків якої є іноземцем або особою без громадянства;

  • якщо за консульською послугою звертається арештований або позбавлений волі заявник.

Що цьому передувало

23 квітня 2024 року Міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію. 

При цьому віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина пізніше заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

Міністр внутрішніх справ Марчин Кервінський раніше анонсував, що уряд Польщі врахує рішення України про призупинення консульських послуг для чоловіків 18-60 років у загальному рішенні щодо продовження тимчасового захисту для українців.

В Естонії заявили, що не будуть висилати українських чоловіків з протермінованими паспортами.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зупинка консульських послуг для призовників за кордоном. Кулеба зробив заяву
Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Обмеження консульських послуг для чоловіків за кордоном. Як реагує ЄС та США
Український паспорт
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна примусово не повертатиме призовників з країн ЄС — Стефанішина
квиток

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?