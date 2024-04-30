Україна примусово не повертатиме призовників з країн ЄС — Стефанішина

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголосила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.
Кабмін прокоментував "примусове повернення українців з країн ЄС"
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запевнила, що надання своїх даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичну мобілізацію на фронт.
Вона повідомила, що у травні Україну відвідає єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілва Йоганссон для обговорення з українською владою питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, адже чинний механізм тимчасового захисту в ЄС діятиме до березня 2025 року.
Що цьому передувало
23 квітня 2024 року Міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію.
В уряді кажуть, що доступ до консульських послуг отримають згодом тільки чоловіки з дійсними військово-обліковими документами, які оновили свої дані в ТЦК.
Міністр внутрішніх справ Марчин Кервінський раніше анонсував, що уряд Польщі врахує рішення України про призупинення консульських послуг для чоловіків 18-60 років у загальному рішенні щодо продовження тимчасового захисту для українців.
В Естонії заявили, що не будуть висилати українських чоловіків з протермінованими паспортами.
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