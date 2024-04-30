Україна примусово не повертатиме призовників з країн ЄС — Стефанішина
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна примусово не повертатиме призовників з країн ЄС — Стефанішина

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Джерело:  DW

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголосила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

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Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запевнила, що надання своїх даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичну мобілізацію на фронт. 

Україна ухвалила закон про мобілізацію і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації — облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення.

Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Вона повідомила, що у травні Україну відвідає єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілва Йоганссон для обговорення з українською владою питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, адже чинний механізм тимчасового захисту в ЄС діятиме до березня 2025 року.

Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти, — наголосила Стефанішина.

Що цьому передувало

23 квітня 2024 року Міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію. 

В уряді кажуть, що доступ до консульських послуг отримають згодом тільки чоловіки з дійсними військово-обліковими документами, які оновили свої дані в ТЦК.

Міністр внутрішніх справ Марчин Кервінський раніше анонсував, що уряд Польщі врахує рішення України про призупинення консульських послуг для чоловіків 18-60 років у загальному рішенні щодо продовження тимчасового захисту для українців.

В Естонії заявили, що не будуть висилати українських чоловіків з протермінованими паспортами.

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