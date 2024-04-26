Отримання паспорта України за кордоном. Які категорії чоловіків мають на це право
Категорія
Україна
Дата публікації

Отримання паспорта України за кордоном. Які категорії чоловіків мають на це право

Паспорт
Джерело:  Документ

Для тих військовозобов'язаних українців, які знаходяться за кордоном, все ж таки є винятки щодо отримання паспорта України.

Хто з громадян може отримати паспорт України за кордоном

Державне підприємство «Документ» дало роз’яснення щодо постанови Кабінету Міністрів, яка вносить зміни в процедуру отримання паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років за кордоном.

Про це йдеться на сайті підприємства.

Зазначається, що з 25 квітня у разі звернення до закордонних філій паспортних сервісів «Документ» варто звернути увагу на кілька аспектів.

Так, чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати паспортні документи виключно в органах Державної міграційної служби на території України. Пересилання документів до закордонних філій ДП «Документ» не здійснюватиметься.

Однак є категорії чоловіків, які усе ж таки можуть отримати паспортні документи за кордоном, серед них:

  • чоловіки з інвалідністю;

  • опікуни над людьми з інвалідністю;

  • батьки дітей з інвалідністю;

  • чоловіки, які потребують постійного догляду;

  • супровідники важкохворих дітей;

  • чоловіки зі складових Сил оборони та безпеки;

  • постраждалі внаслідок військової агресії російської федерації проти України, які виїхали на лікування за кордон.

Вони повинні показати підтверджувальні документи. Детальніше це визначено пунктами 2−1−2−3 та 2−7 Правил перетинання державного кордону.

Крім того, видадуть паспортні документи, які не були видані станом на 25 квітня 2024 року.

Раніше у Міністерстві закордонних справ нагадали, що ДП «Документ» не є частиною системи їхнього відомства, дипломатичної чи консульської служби, а входить до сфери управління Державної міграційної служби України. Проте раніше МЗС також видало розпорядження призупинити обслуговування чоловіків призовного віку.

Зміни у мобілізації в Україні

16 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року. У ньому передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів.

Закон набуде чинності 18 травня, проте українські консульства вже перестали приймати документи у громадян призовного віку на отримання консульських послуг. Чому так сталося і коли відновлять надання послуг, читайте тут.

Крім того, уряд заборонив пересилати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за кордон. Тепер призовники зможуть отримати їх тільки в Україні.

На тлі цього в Німеччині оголосили, що рішення призупинити консульські послуги для українських чоловіків призовного віку не вплине на їхній статус біженців.

Водночас у Литві допускають, що можуть посприяти поверненню до України чоловіків призовного віку. Там заявляють, що ще не розглядали конкретні сценарії та стежать за діями Польщі в цьому питанні.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна може допомогти Україні повернути військовозобов’язаних додому. Каже, поляки обурені, коли бачать українців призовного віку «в готелях і кафе». А ось Міністерство внутрішніх справ Польщі пообіцяло продовжити тимчасовий захист для українських біженців, які не матимуть паспортів.

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