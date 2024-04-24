Польща може допомогти Україні у поверненні військовозобов'язаних чоловіків

Проблему з поверненням в Україну чоловіків 18-60 років можуть допомогти вирішити у Польщі.

Польща має можливість допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку

Влада Польщі готова за необхідності допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони допомогли своїй країні у війні проти Росії.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Polsat News.

Він нагадав, що Польща і раніше пропонувала допомогти Україні, щоб військовозобов'язані повернулися на батьківщину.

Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні. Владислав Косіняк-Камиш Міністр оборони Польщі

Водночас Косіняк-Камиш не розкрив деталей того, як саме Польща буде допомагати.

Будь-яка підтримка можлива, — сказав він про те, як би Польща відреагувала, якби Київ попросив допомоги у поверненні додому тих, хто може втратити право на перебування в Польщі після закінчення терміну дії їхніх паспортів. Поширити

Станом на січень 2024 року в країнах Європейського Союзу проживає близько 4,3 млн українців. З них близько 860 тис — це дорослі чоловіки.

Мобілізація в Україні

Нещодавно МЗС України ввело обмеження для консульств в наданні будь-яких послуг для військовозобов'язаних чоловіків, що перебувають за кордоном.

Сьогодні на урядовому порталі було оприлюднено постанову Кабміну, в якій вказано, що українські чоловіки з 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонні паспорти, перебуваючи за кордоном.

Чоловіки віком 18-60 років, які перебувають за кордоном, зможуть отримати паспорт громадянина України та закордонний паспорт лише у територіальних органах чи підрозділах Державної міграційної служби. Поширити

Відповідну постанову ухвалив уряд.