Польща може допомогти Україні у поверненні військовозобов'язаних чоловіків
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Польща може допомогти Україні у поверненні військовозобов'язаних чоловіків

Мобілізація
Джерело:  Polsat News

Проблему з поверненням в Україну чоловіків 18-60 років можуть допомогти вирішити у Польщі.

Польща має можливість допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку

Влада Польщі готова за необхідності допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони допомогли своїй країні у війні проти Росії.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Polsat News.

Він нагадав, що Польща і раніше пропонувала допомогти Україні, щоб військовозобов'язані повернулися на батьківщину.

Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні.

Владислав Косіняк-Камиш

Владислав Косіняк-Камиш

Міністр оборони Польщі

Водночас Косіняк-Камиш не розкрив деталей того, як саме Польща буде допомагати.

Будь-яка підтримка можлива, — сказав він про те, як би Польща відреагувала, якби Київ попросив допомоги у поверненні додому тих, хто може втратити право на перебування в Польщі після закінчення терміну дії їхніх паспортів.

Станом на січень 2024 року в країнах Європейського Союзу проживає близько 4,3 млн українців. З них близько 860 тис — це дорослі чоловіки.

Мобілізація в Україні

Нещодавно МЗС України ввело обмеження для консульств в наданні будь-яких послуг для військовозобов'язаних чоловіків, що перебувають за кордоном.

Сьогодні на урядовому порталі було оприлюднено постанову Кабміну, в якій вказано, що українські чоловіки з 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонні паспорти, перебуваючи за кордоном.

Чоловіки віком 18-60 років, які перебувають за кордоном, зможуть отримати паспорт громадянина України та закордонний паспорт лише у територіальних органах чи підрозділах Державної міграційної служби.

Відповідну постанову ухвалив уряд.

Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється.

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