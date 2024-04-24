Польща може допомогти Україні у поверненні військовозобов'язаних чоловіків

Проблему з поверненням в Україну чоловіків 18-60 років можуть допомогти вирішити у Польщі.
Польща має можливість допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку
Влада Польщі готова за необхідності допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони допомогли своїй країні у війні проти Росії.
Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Polsat News.
Він нагадав, що Польща і раніше пропонувала допомогти Україні, щоб військовозобов'язані повернулися на батьківщину.
Водночас Косіняк-Камиш не розкрив деталей того, як саме Польща буде допомагати.
Станом на січень 2024 року в країнах Європейського Союзу проживає близько 4,3 млн українців. З них близько 860 тис — це дорослі чоловіки.
Мобілізація в Україні
Нещодавно МЗС України ввело обмеження для консульств в наданні будь-яких послуг для військовозобов'язаних чоловіків, що перебувають за кордоном.
Сьогодні на урядовому порталі було оприлюднено постанову Кабміну, в якій вказано, що українські чоловіки з 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонні паспорти, перебуваючи за кордоном.
Відповідну постанову ухвалив уряд.
Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється.
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