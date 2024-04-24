Польша может помочь Украине в возвращении военнообязанных мужчин

Проблему с возвращением в Украину мужчин 18-60 лет могут помочь решить в Польше.
Польша может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста
Власти Польши готовы при необходимости помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, чтобы они помогли своей стране в войне против России.
Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Polsat News.
Он напомнил, что Польша по-прежнему предлагала помочь Украине, чтобы военнообязанные вернулись на родину.
В то же время, Косиняк-Камыш не раскрыл деталей того, как именно Польша будет помогать.
На январь 2024 года в странах Европейского Союза проживает около 4,3 млн украинцев. Из них около 860 тыс — это взрослые мужчины.
Мобилизация в Украине
Недавно МИД Украины ввел ограничения для консульств в предоставлении каких-либо услуг для военнообязанных мужчин, находящихся за границей.
Сегодня на правительственном портале было обнародовано постановление Кабмина, в котором указано, что украинские мужчины с 18 до 60 лет больше не смогут получить загранпаспорта, находясь за границей.
Соответствующее постановление приняло правительство.
Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении ГТС. Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется.
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