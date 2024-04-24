Польша может помочь Украине в возвращении военнообязанных мужчин
Категория
Мир
Дата публикации

Польша может помочь Украине в возвращении военнообязанных мужчин

Мобилизация
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Источник:  Polsat News

Проблему с возвращением в Украину мужчин 18-60 лет могут помочь решить в Польше.

Польша может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста

Власти Польши готовы при необходимости помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, чтобы они помогли своей стране в войне против России.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Polsat News.

Он напомнил, что Польша по-прежнему предлагала помочь Украине, чтобы военнообязанные вернулись на родину.

Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине.

Владислав Косиняк-Камиш

Владислав Косиняк-Камиш

Министр обороны Польши

В то же время, Косиняк-Камыш не раскрыл деталей того, как именно Польша будет помогать.

Любая поддержка возможна, — сказал он о том, как Польша отреагировала, если бы Киев попросил помощи в возвращении домой тех, кто может потерять право на пребывание в Польше после окончания срока действия их паспортов.

На январь 2024 года в странах Европейского Союза проживает около 4,3 млн украинцев. Из них около 860 тыс — это взрослые мужчины.

Мобилизация в Украине

Недавно МИД Украины ввел ограничения для консульств в предоставлении каких-либо услуг для военнообязанных мужчин, находящихся за границей.

Сегодня на правительственном портале было обнародовано постановление Кабмина, в котором указано, что украинские мужчины с 18 до 60 лет больше не смогут получить загранпаспорта, находясь за границей.

Мужчины 18-60 лет, находящиеся за границей, смогут получить паспорт гражданина Украины и загранпаспорт только в территориальных органах или подразделениях Государственной миграционной службы.

Соответствующее постановление приняло правительство.

Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении ГТС. Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется.

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