Польша может помочь Украине в возвращении военнообязанных мужчин

Проблему с возвращением в Украину мужчин 18-60 лет могут помочь решить в Польше.

Польша может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста

Власти Польши готовы при необходимости помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, чтобы они помогли своей стране в войне против России.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Polsat News.

Он напомнил, что Польша по-прежнему предлагала помочь Украине, чтобы военнообязанные вернулись на родину.

Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине. Владислав Косиняк-Камиш Министр обороны Польши

В то же время, Косиняк-Камыш не раскрыл деталей того, как именно Польша будет помогать.

Любая поддержка возможна, — сказал он о том, как Польша отреагировала, если бы Киев попросил помощи в возвращении домой тех, кто может потерять право на пребывание в Польше после окончания срока действия их паспортов. Поделиться

На январь 2024 года в странах Европейского Союза проживает около 4,3 млн украинцев. Из них около 860 тыс — это взрослые мужчины.

Мобилизация в Украине

Недавно МИД Украины ввел ограничения для консульств в предоставлении каких-либо услуг для военнообязанных мужчин, находящихся за границей.

Сегодня на правительственном портале было обнародовано постановление Кабмина, в котором указано, что украинские мужчины с 18 до 60 лет больше не смогут получить загранпаспорта, находясь за границей.

Мужчины 18-60 лет, находящиеся за границей, смогут получить паспорт гражданина Украины и загранпаспорт только в территориальных органах или подразделениях Государственной миграционной службы. Поделиться

Соответствующее постановление приняло правительство.