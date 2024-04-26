Получение паспорта Украины за границей. Какие категории мужчин имеют на это право
Категория
Украина
Дата публикации

Получение паспорта Украины за границей. Какие категории мужчин имеют на это право

Паспорт
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Источник:  Документ

Для военнообязанных украинцев, которые находятся за границей, все же есть исключения относительно получения паспорта Украины.

Кто из граждан может получить паспорт Украины за границей

Государственное предприятие «Документ» дало разъяснение по постановлению Кабинета Министров, которое вносит изменения в процедуру получения паспортных документов для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границей.

Об этом идет речь на сайте предприятия.

Отмечается, что с 25 апреля в случае обращения в зарубежные филиалы паспортных сервисов «Документ» следует обратить внимание на несколько аспектов.

Так, мужчины от 18 до 60 лет могут получить паспортные документы исключительно в органах Государственной миграционной службы на территории Украины. Пересылка документов в зарубежные филиалы ГП «Документ» не будет осуществляться.

Однако есть категории мужчин, которые могут получить паспортные документы за рубежом, среди них:

  • мужчины с инвалидностью;

  • опекуны над людьми с инвалидностью;

  • родители детей с инвалидностью;

  • мужчины, нуждающиеся в постоянном уходе;

  • сопроводители тяжелобольных детей;

  • мужчины из составляющих сил обороны и безопасности;

  • пострадавшие в результате военной агрессии российской федерации против Украины, выехавших на лечение за границу.

Они должны показать подтверждающие документы. Детальнее это определено пунктами 2-1-2-3 и 2-7 Правил пересечения государственной границы.

Кроме того, выдадут паспортные документы, не выданные по состоянию на 25 апреля 2024 года.

Ранее в Министерстве иностранных дел напомнили, что ГП "Документ" не является частью системы их ведомства, дипломатической или консульской службы, а входит в сферу управления Государственной миграционной службы Украины. Однако ранее МИД также издал распоряжение приостановить обслуживание мужчин призывного возраста.

Изменения в мобилизации в Украине

16 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года. В нем предусматривается ограничение консульских услуг для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без военно-учетных документов.

Закон вступит в силу 18 мая, однако украинские консульства перестали принимать документы у граждан призывного возраста на получение консульских услуг. Почему так произошло и когда возобновят оказание услуг, читайте здесь.

Кроме того, правительство запретило пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Теперь призывники смогут получить их только в Украине.

На этом фоне в Германии объявили, что решение приостановить консульские услуги для украинских мужчин призывного возраста не повлияет на их статус беженцев.

В то же время в Литве допускают, что могут способствовать возвращению в Украину мужчин призывного возраста. Там заявляют, что еще не рассматривали конкретные сценарии и следят за действиями Польши по этому вопросу.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна может помочь Украине вернуть военнообязанных домой. Говорит, поляки возмущены, когда видят украинцев призывного возраста «в гостиницах и кафе». А вот Министерство внутренних дел Польши пообещало продлить временную защиту для украинских беженцев, у которых нет паспортов.

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