Украина возобновляет консульские услуги для военнообязанных за границей — детали

МИД возобновляет консульские услуги для мужчин за границей

С 18 мая мужчины в возрасте 18-60 лет могут подать заявления на получение консульских услуг, но вместе с тем должны предоставить военно-учетный документ в бумажном или электронном виде.

Таким образом, призывникам нужно иметь удостоверение о приписке к призывному участку, а военнообязанным и военнослужащим — военный билет или временное удостоверение, — объясняют в МИД. Поделиться

При этом бумажные документы будут действовать "лишь до момента запуска электронного кабинета призывника", после этого будут действовать только электронные военно-учетные документы. Их можно будет сформировать самостоятельно в электронном кабинете, начиная с 18 июня.

Если же у мужчины нет бумажного документа о военном учете, а электронный кабинет еще не заработал, объясняет МИД, он может стать на временный консульский учет или обновить свои данные консульского учета и после этого подать заявление на получение консульской услуги.

Отдельно МИД привел три случая, когда подавать военно-учетный документ не обязательно:

если речь идет об оформлении удостоверения личности на возвращение в Украину;

когда консульское действие совершается в интересах ребенка, второй из родителей которого является иностранцем или лицом без гражданства;

если за консульской услугой обращается арестованный или лишенный свободы заявитель.

Что этому предшествовало

23 апреля 2024 года Министерство иностранных дел Украины решило временно приостановить предоставление в украинских дипломатических учреждениях услуг мужчинам, которые по возрасту подпадают под действие закона о мобилизации.

При этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина позже заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.

Министр внутренних дел Марчин Кервинский ранее анонсировал, что правительство Польши учтет решение Украины о приостановлении консульских услуг для мужчин 18-60 лет в общем решении по продлению временной защиты для украинцев.

В Эстонии заявили, что не будут высылать украинских мужчин с просроченными паспортами.