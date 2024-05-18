В приложении "Резерв+" уже авторизовалось 150 тыс человек — Минобороны

Минобороны утверждает, что на утро после запуска приложения уже 150 000 граждан уже успешно авторизировались в приложении Резерв+.
Минообороны озвучило количество авторизованных в приложении Резерв+
Как отмечается, на 18 мая 150 тысяч граждан уже успешно авторизировались в приложении Резерв+ и еще сотни тысяч запросов — в очереди.
Ведомство отмечает, что приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его сломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно.
Что известно о приложении Резерв+
17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение Резерв+.
Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные согласно новым нормам закона о мобилизации.
В Минобороны объясняют, что обновить данные можно любым из следующих способов:
Онлайн — через приложение "Резерв+" (так называемый электронный кабинет — ред.). Он будет доступен для скачивания на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая.
Объясняется, что Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре "Оберег". После обновления данных в приложении можно будет увидеть информацию из реестра "Оберег" относительно себя.
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