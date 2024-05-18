В приложении "Резерв+" уже авторизовалось 150 тыс человек — Минобороны

Минобороны утверждает, что на утро после запуска приложения уже 150 000 граждан уже успешно авторизировались в приложении Резерв+.

Минообороны озвучило количество авторизованных в приложении Резерв+

Как отмечается, на 18 мая 150 тысяч граждан уже успешно авторизировались в приложении Резерв+ и еще сотни тысяч запросов — в очереди.

Ведомство отмечает, что приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его сломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно.

Приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его взломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно. Техническая команда работает 24/7, исправляет все ошибки и реагирует на замечания, –говорится в сообщении. Поделиться

Что известно о приложении Резерв+

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение Резерв+.

Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные согласно новым нормам закона о мобилизации.

В Минобороны объясняют, что обновить данные можно любым из следующих способов:

Онлайн — через приложение "Резерв+" (так называемый электронный кабинет — ред.). Он будет доступен для скачивания на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая.