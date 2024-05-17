В Украине утвердили новую форму "военного билета". Что изменилось

Правительство изменило порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов. Также изменилась сама форма этого документа.

Как изменился "военный билет"

Отмечается, что правительство издало постановление №559, утверждающее порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов и форму такого документа.

При этом военно-учетные документы, оформленные до вступления в силу этого постановления, считаются действительными на всей территории Украины до выдачи военно-учетного документа нового образца. Постановление вступит в силу 18 мая.

Военный билет (фото — kmu.gov.ua)

В обновленном "военном билете" будет содержаться информация о ФИО, дате рождения, ИНН, данные о результате ВЛК, сведения о наличии отсрочки или бронирования. Также там должны будут находиться данные о том, не является ли гражданин уклоняющимся.

Согласно постановлению Кабмина, военно-учетный документ оформляется (создается) и выдается (заменяется) :

в электронной форме — средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны и Единого государственного веб-портала электронных услуг (Действие), в том числе с использованием мобильного приложения Действие (в случае технического реализации);

в бумажной форме — на бланке, форма которого утверждается постановлением Кабинета министров Украины от 16 мая 2024 г. No 559.

Граждане обязаны надежно хранить военно-учетный документ на бланке, следить за своевременным и точным внесением в него изменений и соблюдать правила военного учета, говорится в постановлении. Поделиться

Минобороны запустило приложение "Резерв+

С 18 мая все мужчины 18-60 лет в течение 60 дней — до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные.

При обновлении данных направление на ВЛК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости впоследствии, сообщили в Минобороны. Поделиться

В Минобороны объясняют, что обновить данные можно любым из следующих способов:

Онлайн — через приложение "Резерв+" (так называемый электронный кабинет –ред.). Он будет доступен для скачивания на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая.

Объясняется, что Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре "Оберег". После обновления данных в приложении можно будет увидеть информацию из реестра "Оберег" относительно себя.