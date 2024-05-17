В Украине утвердили новую форму "военного билета". Что изменилось

Правительство изменило порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов. Также изменилась сама форма этого документа.
Как изменился "военный билет"
Отмечается, что правительство издало постановление №559, утверждающее порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов и форму такого документа.
При этом военно-учетные документы, оформленные до вступления в силу этого постановления, считаются действительными на всей территории Украины до выдачи военно-учетного документа нового образца. Постановление вступит в силу 18 мая.
В обновленном "военном билете" будет содержаться информация о ФИО, дате рождения, ИНН, данные о результате ВЛК, сведения о наличии отсрочки или бронирования. Также там должны будут находиться данные о том, не является ли гражданин уклоняющимся.
Согласно постановлению Кабмина, военно-учетный документ оформляется (создается) и выдается (заменяется) :
в электронной форме — средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны и Единого государственного веб-портала электронных услуг (Действие), в том числе с использованием мобильного приложения Действие (в случае технического реализации);
в бумажной форме — на бланке, форма которого утверждается постановлением Кабинета министров Украины от 16 мая 2024 г. No 559.
Минобороны запустило приложение "Резерв+
С 18 мая все мужчины 18-60 лет в течение 60 дней — до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные.
В Минобороны объясняют, что обновить данные можно любым из следующих способов:
Онлайн — через приложение "Резерв+" (так называемый электронный кабинет –ред.). Он будет доступен для скачивания на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая.
Объясняется, что Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре "Оберег". После обновления данных в приложении можно будет увидеть информацию из реестра "Оберег" относительно себя.
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