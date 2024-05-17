Зеленский подписал новый закон насчет уклонистов от мобилизации. На какие суммы будут штрафовать
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский подписал новый закон насчет уклонистов от мобилизации. На какие суммы будут штрафовать

Верховная Рада Украины
Зеленский
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Фактически вводится процедура заочной выписки штрафа для уклоняющихся от мобилизации. Однако ТЦК все равно обязан надлежащим образом сообщить человеку о дате, времени и месте вызова. А также иметь доказательства надлежащего вызова.

Зеленский подписал закон о штрафах для уклонистов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым повышаются штрафы для уклоняющихся. Он вступит в силу на следующий день после опубликования в парламентской газете Голос Украины.

Об этом сообщили на сайте Верховной Рады Украины.

Новый закон вносит изменения в ст. 210 и 201-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. А также вводит три режима: нарушение, повторное нарушение и нарушение во время военного положения.

Статья 210 (нарушение военного учета)

Штрафы увеличиваются в несколько раз для тех, кто не состоит на военном учете или своевременно не обновил учетные данные. Согласно новой редакции, предусмотрено следующее наказание:

  • от 3 400 до 5 100 грн — в мирное время

  • от 17 000 до 25 500 грн — в военное время (или за повторное нарушение)

Отметим, что до этого штрафовали на сумму от 510 до 850 гривен и от 850 до 1700 грн за повторное нарушение в течение года или в особый период.

Статья 210-1 (нарушение законодательства о мобилизации)

За отказ от повестки или неявку за ней в территориальный центр комплектования (ТЦК) теперь грозят такие штрафы в зависимости от мирного времени или военного.

В мирное время:

  • от 5 100 до 8 500 грн — для граждан

  • от 17 000 до 34 000 грн — для должностных и юридических лиц

В военное время:

  • от 17 000 до 25 500 грн — для граждан

  • от 34 000 до 59 000 грн — для должностных и юридических лиц

До этого уклонявшихся штрафовали на сумму от 1700 до 3400 грн (для граждан) и от 3400 до 5100 грн (для должностных лиц). Повторное нарушение или в особый период поднимало планку до 3400 — 5100 и 5100 — 8500 грн соответственно.

Также закон содержит важное уточнение. Положения о штрафах не применяются, если у военкомата есть возможность получить данные военнообязанного из государственных реестров.

Закон также вносит изменения в ст. 258 КУоАП. Она дополняется нормой о том, что ТЦК могут не составлять протоколы, если нарушения по ст. 210 и 210-1 совершено в особый период, а человек не явился без уважительной причины.

До этого военкомат должен был составить протокол о привлечении к административной ответственности, который уже рассматривал суд и решал вопрос о штрафе. К тому же, стадия составления протокола требовала присутствие военнообязанного. Который должен был ознакомиться с правами, подписать документ или отказаться ставить свою подпись.

Таким образом, фактически вводится процедура заочной выписки штрафа. Однако ТЦК все равно обязан надлежащим образом сообщить человеку о дате, времени и месте вызова. А также иметь доказательства надлежащего вызова.

Что еще предусматривает закон о мобилизации

Увеличиваются сроки административного ареста. Теперь согласно ст. 263, если человек нарушает правила военного учета и уклоняется от мобилизации, полиция может задержать его сроком до трех часов для составления протокола. Если нужно установить личность и/или выяснить обстоятельства нарушения, может задержать на срок до 3 суток.

Отметим, что в начальной редакции предлагалось приравнять отказ от прохождения военно-врачебной комиссии к уклонению от мобилизации. За что согласно ст. 336 Уголовного кодекса грозит от 3 до 5 лет заключения. Такая ответственность наступает, когда после комиссии военнообязанный получил "боевую повестку", но не явился за ней без уважительной причины.

Норму отклонил профильный комитет Совета по правоохранительной деятельности, и во втором чтении закон был принят без нее.

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