Зеленський підписав новий закон щодо ухилянтів від мобілізації. На які суми штрафуватимуть

Фактично запроваджується процедура заочної виписки штрафу для ухилянтів від мобілізації. Однак ТЦК все одно зобов'язаний належним чином повідомити людину про дату, часу та місці виклику. А також мати докази належного виклику.

Зеленський підписав закон про штрафи для ухилянтів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким підвищуються штрафи для ухилянтів. Він набуде чинності наступного дня після опублікування в парламентській газеті "Голос України".

Про це повідомили на сайті Верховної Ради України.

Новий закон вносить зміни до ст. 210 та 201-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А також запроваджує три режими: порушення, повторне порушення та порушення під час військового стану.

Стаття 210 (порушення військового обліку)

Штрафи збільшуються у кілька разів для тих, хто не стоїть на військовому обліку або вчасно не оновив облікові дані. Згідно з новою редакцією, передбачено таке покарання:

від 3 400 до 5 100 грн — у мирний час

від 17 000 до 25 500 грн — у воєнний час (або за повторне порушення)

Зазначимо, до цього штрафували на суму від 510 до 850 гривень та від 850 до 1700 грн за повторне порушення протягом року або в особливий період.

Стаття 210-1 (порушення законодавства про мобілізацію)

За відмову від повістки або неявку за нею до територіального центру комплектування (ТЦК) тепер загрожують такі штрафи залежно від того, мирний час чи воєнний.

У мирний час:

від 5 100 до 8 500 грн — для громадян

від 17 000 до 34 000 грн — для посадових та юридичних осіб

У воєнний час:

від 17 000 до 25 500 грн — для громадян

від 34 000 до 59 000 грн — для посадових та юридичних осіб

До цього ухилянтів штрафували на суму від 1700 до 3400 грн (для громадян) та від 3400 до 5100 грн (для посадових осіб). Повторне порушення або у особливий період піднімало планку до 3 400 — 5 100 та 5 100 — 8 500 грн відповідно.

Також закон містить важливе уточнення. Положення про штрафи не застосовуються, якщо у військкомату є можливість отримати дані військовозобов'язаного з державних реєстрів. Поширити

Закон вносить зміни також до ст. 258 КУпАП. Вона доповнюється нормою про те, що ТЦК можуть не складати протоколи, якщо порушення за ст. 210 і 210-1 скоєно в особливий період, а людина не з'явилася без поважної причини.

До цього військкомат мав скласти протокол про притягнення до адміністративної відповідальності, який уже розглядав суд та розв'язував питання про штраф. До того ж стадія складання протоколу вимагала присутність військовозобов'язаного. Який мав ознайомитися із правами, підписати документ чи відмовитися ставити свій підпис.

Таким чином, фактично запроваджується процедура заочної виписки штрафу. Однак ТЦК все одно зобов'язаний належним чином повідомити людину про дату, часу та місці виклику. А також мати докази належного виклику.

Що ще передбачає закон про мобілізацію

Збільшуються терміни адміністративного арешту. Тепер згідно зі ст. 263, якщо людина порушує правила військового обліку та ухиляється від мобілізації, поліція може затримати її на строк до трьох годин для складання протоколу. Якщо треба встановити особу та/або з'ясувати обставини порушення — може затримати на строк до 3 діб.

Зазначимо, у початковій редакції пропонувалося прирівняти відмову від проходження військово-лікарської комісії до ухилення від мобілізації. За що згідно зі ст. 336 Кримінального кодексу загрожує від 3 до 5 років ув'язнення. Така відповідальність настає, коли після комісії військовозобов'язаний отримав "бойову повістку", але не з'явився за нею без поважної причини. Поширити

Норму відхилив профільний комітет Ради з питань правоохоронної діяльності, і у другому читанні закон було ухвалено без неї.