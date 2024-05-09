Рада ухвалила посилення відповідальності для ухилянтів — що зміниться

Рада 9 травня ухвалила у другому читанні законопроект №10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення.

Що відомо про нові штрафи для ухилянтів

Відповідно до змін до статті 210 КУпАП порушення призовниками, військовозобовʼязаними, резервістами правил військового обліку під час воєнного стану буде каратися штрафом у 17 000 — 25 500 гривень.

Такі штрафи загрожують, якщо людина не стоїть на обліку або вчасно не оновлює дані.

За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (відмову від повістки чи неявку за нею до ТЦК) під час воєнного стану загрожує штраф у 17 — 25 тисяч гривень, а для посадовців органів влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб і громадських об’єднань — 34 000 — 59 500 гривень.

Зміни передбачають заочне призначення штрафів за порушення мобілізаційного законодавства.

Штрафи не виписуватимуть, якщо дані про людину територіальний центр комплектування (ТЦК) може отримати сам через держреєстри.

Що ще змінить новий закон

Новий закон продовжує термін адміністративного затримання. Відповідно до ст. 263 за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації в період воєнного стану поліція може затримати на строк до трьох годин для складання протоколу.

А у випадках, необхідних для встановлення особи та/або з'ясування обставин порушення — до трьох діб.

Зазначимо, кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації настає, коли військовозобов'язаний не має права на відстрочку, пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним до служби та отримав "бойову повістку", але не з'явився без поважної причини.

Відповідно до ст. 336 Кримінального кодексу України, ухилення від призову на службу під час мобілізації карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.