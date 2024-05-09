Рада приняла усиление ответственности для уклонистов — что изменится
Категория
Украина
Дата публикации

Рада приняла усиление ответственности для уклонистов — что изменится

рада
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Источник:  Ярослав Железняк

Рада 9 мая приняла во втором чтении законопроект №10379 об усилении ответственности за военные правонарушения.

Что известно о новых штрафах для уклонистов

Согласно изменениям в статью 210 КУоАП нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета во время военного положения будет наказываться штрафом в 17 000 — 25 500 гривен .

Такие штрафы угрожают, если человек не состоит на учете или своевременно не обновляет данные.

За нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (отказ от повестки или неявку за ней в ТЦК) во время военного положения грозит штраф в 17 — 25 тысяч гривен, а для чиновников органов власти, местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений — 34 000 — 59 500 гривен.

Изменения предполагают заочное назначение штрафов за нарушение мобилизационного законодательства.

Штрафы не будут выписываться, если данные о человеке территориальный центр комплектования (ТЦК) может получить сам через госреестры.

Что еще изменит новый закон

Новый закон продлевает срок административного задержания. Согласно ст. 263 за нарушение правил военного учета и уклонения от мобилизации в период военного положения полиция может задержать сроком до трех часов для составления протокола.

А в случаях, необходимых для установления личности и/или уяснения обстоятельств нарушения — до трех суток.

Уголовная ответственность за уклонение от мобилизации наступает, когда военнообязанный не имеет права на отсрочку, прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к службе и получил "боевую повестку", но не явился без уважительной причины.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Теперь принятый законопроект должны подписать спикер Верховной Рады, а затем президент. Он вступит в силу на следующий день после публикации.

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