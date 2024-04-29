За інформацією представників Офісу генпрокурора, від початку масштабного вторгнення окупаційної армії РФ в Україні вже було відкрито майже 11,3 тис кримінальних проваджень щодо ухилення від призову на військову службу та порушення правил військового обліку.

Що відомо про справи щодо ухилянтів в Україні

Зазначається, що найбільшу кількість справ щодо ухилення від призову на військову службу та порушення правил військового обліку було відкрито протягом 2023 року.

За цей період було розпочато 6 тис 745 кримінальних проваджень через ухилення від призову

В Офісі генпрокурора додали, що найбільше правопорушень було виявлено у Закарпатській (660), Миколаївській (637) та Дніпропетровській (635) областях.

Водночас у 2022 році українські правоохоронні органи відкрили 2 тис 431 відповідну справу.

Найбільше — у Закарпатській (363) та Дніпропетровській (254) областях.

Що відомо про кількість справ щодо ухилянтів у цьому році

Однак тільки за перші 3 місяці цього року в Україні відкрито вже 1 тис 526 щодо ухилення від військової служби.

Наразі на першому місці за кількістю порушених проваджень перебуває Дніпропетровська область (165).

При цьому під час війни відкривали справи щодо ухилянтів й за іншими статтями Кримінального кодексу. Зокрема, щодо порушення ст. 337 (ухилення від військового обліку або спеціальних зборів). Так, у 2022 році правоохоронці розпочали 60 справ щодо порушення цієї статті, з них 13 у Києві. Наступного року таких справ відкрили у 4 рази більше — 261. При чому антилідером стала Закарпатська область з 125 такими порушеннями. Протягом січня-березня 2024 таких справ відкрили 176, найбільше у Житомирській області (78), — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Українські правоохоронці також розслідували й справи за ст. 335 (ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу).

У 2022 році за цією статтею відкрили 92 кримінальних провадження (найбільше на Львівщині та Закарпатті — по 13).

У 2023 році правоохоронці розпочали всього 2 таких провадження — у Житомирській та Чернівецькій областях.

З січня по березень 2024 року було відкрито одну таку справу — у Житомирській області.