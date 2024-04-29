За інформацією представників Офісу генпрокурора, від початку масштабного вторгнення окупаційної армії РФ в Україні вже було відкрито майже 11,3 тис кримінальних проваджень щодо ухилення від призову на військову службу та порушення правил військового обліку.
Що відомо про справи щодо ухилянтів в Україні
Зазначається, що найбільшу кількість справ щодо ухилення від призову на військову службу та порушення правил військового обліку було відкрито протягом 2023 року.
За цей період було розпочато 6 тис 745 кримінальних проваджень через ухилення від призову
В Офісі генпрокурора додали, що найбільше правопорушень було виявлено у Закарпатській (660), Миколаївській (637) та Дніпропетровській (635) областях.
Водночас у 2022 році українські правоохоронні органи відкрили 2 тис 431 відповідну справу.
Найбільше — у Закарпатській (363) та Дніпропетровській (254) областях.
Що відомо про кількість справ щодо ухилянтів у цьому році
Однак тільки за перші 3 місяці цього року в Україні відкрито вже 1 тис 526 щодо ухилення від військової служби.
Наразі на першому місці за кількістю порушених проваджень перебуває Дніпропетровська область (165).
Українські правоохоронці також розслідували й справи за ст. 335 (ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу).
У 2022 році за цією статтею відкрили 92 кримінальних провадження (найбільше на Львівщині та Закарпатті — по 13).
У 2023 році правоохоронці розпочали всього 2 таких провадження — у Житомирській та Чернівецькій областях.
З січня по березень 2024 року було відкрито одну таку справу — у Житомирській області.
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