По информации представителей Офиса генпрокурора, с начала масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украине уже было открыто почти 11,3 тыс. уголовных производств по уклонению от призыва на военную службу и нарушению правил военного учета.
Что известно о делах против уклонистов в Украине
Отмечается, что наибольшее количество дел по уклонению от призыва на военную службу и нарушение правил военного учета было открыто в течение 2023 года.
За этот период было начато 6 тыс 745 уголовных производств из-за уклонения от призыва
В Офисе генпрокурора добавили, что больше всего правонарушений было выявлено в Закарпатской (660), Николаевской (637) и Днепропетровской (635) областях.
В 2022 году украинские правоохранительные органы открыли 2 тыс 431 соответствующее дело.
Больше всего — в Закарпатской (363) и Днепропетровской (254) областях.
Что известно о количестве дел по уклонению в этом году
Однако только за первые 3 месяца этого года в Украине открыто уже 1 тыс. 526 по уклонению от военной службы.
В настоящее время на первом месте по количеству нарушенных производств находится Днепропетровская область (165).
Украинские правоохранители также расследовали и дела по ст. 335 (уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава).
В 2022 году по этой статье открыли 92 уголовных производства (больше всего на Львовщине и Закарпатье — по 13).
В 2023 году правоохранители начали всего 2 таких производства — в Житомирской и Черновицкой областях.
С января по март 2024 было открыто одно такое дело — в Житомирской области.
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