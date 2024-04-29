В Офисе генпрокурора назвали количество заведенных дел в отношении уклонистов
Категория
Украина
Дата публикации

В Офисе генпрокурора назвали количество заведенных дел в отношении уклонистов

Уклонисты
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Источник:  NV

По информации представителей Офиса генпрокурора, с начала масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украине уже было открыто почти 11,3 тыс. уголовных производств по уклонению от призыва на военную службу и нарушению правил военного учета.

Что известно о делах против уклонистов в Украине

Отмечается, что наибольшее количество дел по уклонению от призыва на военную службу и нарушение правил военного учета было открыто в течение 2023 года.

За этот период было начато 6 тыс 745 уголовных производств из-за уклонения от призыва

В Офисе генпрокурора добавили, что больше всего правонарушений было выявлено в Закарпатской (660), Николаевской (637) и Днепропетровской (635) областях.

В 2022 году украинские правоохранительные органы открыли 2 тыс 431 соответствующее дело.

Больше всего — в Закарпатской (363) и Днепропетровской (254) областях.

Что известно о количестве дел по уклонению в этом году

Однако только за первые 3 месяца этого года в Украине открыто уже 1 тыс. 526 по уклонению от военной службы.

В настоящее время на первом месте по количеству нарушенных производств находится Днепропетровская область (165).

При этом во время войны открывали дела по ухилянтам и по другим статьям Уголовного кодекса. В частности, о нарушении ст. 337 (уклонение от военного учета или специального собрания). Так, в 2022 году правоохранители завели 60 дел о возбуждении этой статьи, из них 13 в Киеве. В следующем году таких дел было открыто в 4 раза больше — 261. При чем антилидером стала Закарпатская область со 125 такими нарушениями. В течение января-марта 2024 года таких дел открыли 176, больше всего в Житомирской области (78), — говорится в материале издания.

Украинские правоохранители также расследовали и дела по ст. 335 (уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава).

В 2022 году по этой статье открыли 92 уголовных производства (больше всего на Львовщине и Закарпатье — по 13).

В 2023 году правоохранители начали всего 2 таких производства — в Житомирской и Черновицкой областях.

С января по март 2024 было открыто одно такое дело — в Житомирской области.

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