Українських військових закликали не встановлювати "Резерв+" — пояснення Міноборони

Дуже багато військовослужбовців вирішило, що це їх теж стосується. Деякі командири батальйонів, навіть до нас доходила інформація, наказували: "Так, всі встановіть собі "Резерв+". І були певні проблеми через це. Але насправді для військовослужбовців скоро запуститься застосунок "Армія+", де будуть всі опції, які потрібні вже чинним військовослужбовцям, — пояснив речник Лазуткін.