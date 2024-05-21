Українських військових закликали не встановлювати "Резерв+" — пояснення Міноборони

Чинним військовослужбовцям не потрібно встановлювати "Резерв+". Для них незабаром запустять альтернативний застосунок.
В Міноборони закликали військових не встановлювати "Резерв+"
Як пояснив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, встановлення військовослужбовцями "Резерв+" призвело до перевантаження системи.
Що відомо про застосунок “Резерв+”
17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок Резерв+.
Він необхідний для того, щоб чоловіки від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої данні згідно нових норм закону про мобілізацію.
Застосунок "Резерв+" не несе жодних безпекових ризиків для даних військовозобов’язаних українців, а у подальшому через додаток заплановано додати функцію електронних направлень на військово-лікарську комісію.
Наразі близько півмільйона військовозобов’язаних вже ці дані оновили. З них 415 тисяч зробили це через застосунок "Резерв+".
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