Українських військових закликали не встановлювати "Резерв+" — пояснення Міноборони
Категорія
Україна
Дата публікації

Українських військових закликали не встановлювати "Резерв+" — пояснення Міноборони

зсу
Джерело:  NV

Чинним військовослужбовцям не потрібно встановлювати "Резерв+". Для них незабаром запустять альтернативний застосунок.

В Міноборони закликали військових не встановлювати "Резерв+"

Як пояснив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, встановлення військовослужбовцями "Резерв+" призвело до перевантаження системи.

Дуже багато військовослужбовців вирішило, що це їх теж стосується. Деякі командири батальйонів, навіть до нас доходила інформація, наказували: "Так, всі встановіть собі "Резерв+". І були певні проблеми через це. Але насправді для військовослужбовців скоро запуститься застосунок "Армія+", де будуть всі опції, які потрібні вже чинним військовослужбовцям, — пояснив речник Лазуткін.

Що відомо про застосунок “Резерв+”

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок Резерв+.

Він необхідний для того, щоб чоловіки від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої данні згідно нових норм закону про мобілізацію.

Застосунок "Резерв+" не несе жодних безпекових ризиків для даних військовозобов’язаних українців, а у подальшому через додаток заплановано додати функцію електронних направлень на військово-лікарську комісію.

 Наразі близько півмільйона військовозобов’язаних вже ці дані оновили. З них 415 тисяч зробили це через застосунок "Резерв+".

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