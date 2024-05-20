У додатку “Резерв+” планують задіяти функцію направлення на ВЛК

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі “Телемарафону” розповіла про систему захисту даних військовозобов’язаних українців у застосунку "Резерв+" та анонсувала подальші заплановані революційні новації для зручності громадян по роботі ТЦК і ВЛК.

Застосунок "Резерв+" не несе жодних безпекових ризиків для даних військовозобов’язаних українців, а у подальшому через додаток заплановано додати функцію електронних направлень на військово-лікарську комісію.

Тобто, фактично не роблячи візит до ТЦК та СП для того, щоб виключно отримати направлення до ВЛК, ми зможемо його в зручному вигляді отримати у застосунку. Ми розуміємо, що основний процес взаємодії громадянина і ВЛК також треба робити цифровим. Працюємо над цим, пізніше вийдемо з анонсом, що ми робимо в контексті роботи ВЛК,- акцентувала вона. Катерина Черногоренко Заступниця міністра оборони України

Оновлення військовозобов’язаними даних через застосунок "Резерв+" значно розвантажує роботу ТЦК та СП і ЦНАП.

Наразі близько півмільйона військовозобов’язаних вже ці дані оновили. З них 415 тисяч зробили це через застосунок "Резерв+".

Інформація, яка оновлюється користувачем, надходить напряму до державного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".

Доступ до цього реєстру мають виключно оператори ТЦК та СП. Виключно тих прав, які є для них доступними. Тобто, фактично кожний регіон і оператор може бачити свою частинку. Це ще раз гарантує нашим громадянам, що доступ до даних мають виключно посадові особи, які за це відповідають і діють згідно своїх посадових інструкцій, — підкреслила вона.

Безпека даних військовозобов’язаних є пріоритетною задачею застосунку "Резерв+"

Катерина Черногоренко додала, що безпека даних військовозобов’язаних є топ-пріоритетною задачею і застосунок "Резерв+" і не несе жодних безпекових ризиків для даних українців.

Він захищається найкращими командами, які додатково отримали всі необхідні дозволи на рівні держави і офіційно підтвердили, що застосунок є повністю безпечним.

Загалом план в тому, щоб ТЦК та СП і військово-лікарська комісія для військовозобов’язаних були максимально зручними, а більшість процесів, які тільки можливо, зробити цифровими і зручними для громадян.

Думаю до кінця червня — на початку липня ми вже будемо мати зовсім іншу революційну картину по роботі ТЦК і ВЛК. І по можливості зробити це у зручному форматі, — анонсувала заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку. Поширити

Також Черногоренко зазначила, що основна функціональність застосунку "Резерв+" — це оновлення доступу до даних, які знаходяться в державних реєстрах щодо громадян.