Отмечается, что данные военнообязанных украинцев в приложении "Резерв+" полностью защищены.
В приложении "Резерв+" планируют задействовать функцию направления на ВЛК
Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире Телемарафона рассказала о системе защиты данных военнообязанных украинцев в приложении "Резерв+" и анонсировала дальнейшие запланированные революционные новации для удобства граждан по работе ТЦК и ВЛК.
Приложение "Резерв+" не несет никаких рисков безопасности для данных военнообязанных украинцев, а в дальнейшем через приложение запланировано добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию.
Обновление военнообязанных данных через приложение "Резерв+" значительно разгружает работу ТЦК и СП и ЦНАП.
В настоящее время около полумиллиона военнообязанных уже эти данные обновили. Из них 415 тысяч сделали это через приложение "Резерв+".
Обновляемая пользователем информация поступает напрямую в государственный реестр военнообязанных "Оберег".
Доступ к этому реестру имеют только операторы ТЦК и СП. Исключительно тех прав, которые доступны для них. То есть фактически каждый регион и оператор может видеть свою частицу. Это еще раз гарантирует нашим гражданам, что доступ к данным имеют исключительно должностные лица, отвечающие за это и действующие согласно своим должностным инструкциям, — подчеркнула она.
Безопасность данных военнообязанных является приоритетной задачей приложения "Резерв+"
Екатерина Черногоренко добавила, что безопасность данных военнообязанных является топ-приоритетной задачей и приложение "Резерв+" и не несет никаких рисков для данных украинцев.
Он защищается лучшими командами, которые дополнительно получили все необходимые разрешения на уровне государства и официально подтвердили, что приложение полностью безопасно.
В общем, план в том, чтобы ТЦК и СП и военно-врачебная комиссия для военнообязанных были максимально удобными, а большинство процессов, которые только возможно, сделать цифровыми и удобными для граждан.
Также Черногоренко отметила, что основная функциональность приложения "Резерв+" - это обновление доступа к данным, находящимся в государственных реестрах по отношению к гражданам.
Благодаря этому граждане будут знать, какие данные по ним вносят операторы ТЦК и СП, а также будут иметь возможность дистанционно исправить вероятную ложную информацию.
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