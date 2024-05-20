В приложении "Резерв+" запланированы новые функции. Минобороны раскрыло детали
Категория
Украина
Дата публикации

В приложении "Резерв+" запланированы новые функции. Минобороны раскрыло детали

Минобороны
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Отмечается, что данные военнообязанных украинцев в приложении "Резерв+" полностью защищены.

В приложении "Резерв+" планируют задействовать функцию направления на ВЛК

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире Телемарафона рассказала о системе защиты данных военнообязанных украинцев в приложении "Резерв+" и анонсировала дальнейшие запланированные революционные новации для удобства граждан по работе ТЦК и ВЛК.

Приложение "Резерв+" не несет никаких рисков безопасности для данных военнообязанных украинцев, а в дальнейшем через приложение запланировано добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию.

То есть фактически не делая визит в ТЦК и СП для того, чтобы исключительно получить направление в ВЛК, мы сможем его в удобном виде получить в приложении. Мы понимаем, что основной процесс взаимодействия гражданина и ВЛК также следует делать цифровым. Работаем над этим, позже выйдем с анонсом, что мы делаем в контексте работы ВЛК, – акцентировала она.

Екатерина Черногоренко

Екатерина Черногоренко

Заместитель министра обороны Украины

Обновление военнообязанных данных через приложение "Резерв+" значительно разгружает работу ТЦК и СП и ЦНАП.

В настоящее время около полумиллиона военнообязанных уже эти данные обновили. Из них 415 тысяч сделали это через приложение "Резерв+".

Обновляемая пользователем информация поступает напрямую в государственный реестр военнообязанных "Оберег".

Доступ к этому реестру имеют только операторы ТЦК и СП. Исключительно тех прав, которые доступны для них. То есть фактически каждый регион и оператор может видеть свою частицу. Это еще раз гарантирует нашим гражданам, что доступ к данным имеют исключительно должностные лица, отвечающие за это и действующие согласно своим должностным инструкциям, — подчеркнула она.

Безопасность данных военнообязанных является приоритетной задачей приложения "Резерв+"

Екатерина Черногоренко добавила, что безопасность данных военнообязанных является топ-приоритетной задачей и приложение "Резерв+" и не несет никаких рисков для данных украинцев.

Он защищается лучшими командами, которые дополнительно получили все необходимые разрешения на уровне государства и официально подтвердили, что приложение полностью безопасно.

В общем, план в том, чтобы ТЦК и СП и военно-врачебная комиссия для военнообязанных были максимально удобными, а большинство процессов, которые только возможно, сделать цифровыми и удобными для граждан.

Думаю до конца июня – в начале июля мы уже будем иметь совсем другую революционную картину по работе ТЦК и ВЛК. И по возможности сделать это в удобном формате, — анонсировала заместитель министра обороны по цифровому развитию.

Также Черногоренко отметила, что основная функциональность приложения "Резерв+" - это обновление доступа к данным, находящимся в государственных реестрах по отношению к гражданам.

Благодаря этому граждане будут знать, какие данные по ним вносят операторы ТЦК и СП, а также будут иметь возможность дистанционно исправить вероятную ложную информацию.

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