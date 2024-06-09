Резерв+. У Міноборони спростували фейки про застосунок
Категорія
Україна
Дата публікації

Резерв+. У Міноборони спростували фейки про застосунок

Міноборони України
зсу

Мобільний застосунок "Резерв+" працює понад три тижні, а у мережі вже з'явилася низка міфів та чуток про застосунок.

Головні тези:

  • Застосунок Резерв+ має правовий статус та регулюється законодавством відповідною постановою КМУ та наказом міністра оборони.
  • Дані у застосунку підтягуються з реєстру 'Оберіг', а Міноборони виявило та виправило проблему з розшуком громадян через застосунок.
  • Міф про витік даних військовозобов'язаних виявлено й спростовано, а застосунок створено за допомогою благодійних коштів, а не бюджетних.
  • Оновлені дані через Резерв+ миттєво потрапляють до реєстру 'Оберіг', а незабаром з'явиться електронний військово-обліковий документ з QR-кодом для перевірки.
  • Застосунок Резерв+ є безпечним для даних військовозобов’язаних та майбутньою функцією стане електронне направлення на військово-лікарську комісію.

Які міфи поширюють про застосунок Резерв+

Міф 1. "Резерв+" не має правового статусу, він не згадується в законодавстві.

Як пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, функціонування мобільного застосунку регулюється постановою КМУ від 10 травня 2024 року та наказом міністра оборони про створення інформаційно-комунікаційної системи для доступу до електронного кабінету військовозобов’язаного.

Міф 2. "Резерв+" некоректно працює, бо відображає неправильні дані.

Черногоренко зазначила, що застосунок підтягує дані з реєстру "Оберіг", в якому можуть бути помилки внаслідок людського фактору. Міноборони планує запустити можливість повідомити про проблему прямо в застосунку

Завдяки застосунку була виявлена проблема в "безпідставному" розшуку було 710 тисяч громадян. Громадяни отримали email та push-повідомлення про те, що в застосунку відображається оновлений статус.

Міф 3. Скріни з витоком даних військовозобов'язаних вже в мережі.

У Міноборони спростовують інформацію про злив даних військовозобов'язаних і назвали це ворожою ІПСО. Зазначається, що у реєстрі не збирається інформація щодо військових частин та актуального звання військових. Це реєстр військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Доступ до нього неможливо отримати через інтернет, лише через захищені канали.

Міф 4. Застосунок створено за бюджетні кошти.

Черногоренко нагадала, що створення "Резерв+" не фінансувалося з бюджетних коштів. Міноборони отримало програмне забезпечення за договором благодійної пожертви від неприбуткової організації.

Міф 5. Громадяни не зможуть довести, що оновили дані в "Резерв+".

Після оновлення інформація відразу потрапляє до реєстру "Оберіг".

З 18 червня у застосунку з'явиться електронний військово-обліковий документ, чинність якого можна буде перевіряти через QR-код. Для цього ТЦК чи поліції не потрібні зчитувачі, перевірити дійсність коду можна буде прямо через сканер QR-коду в застосунку.

Що відомо про застосунок “Резерв+”

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок Резерв+.

Він необхідний для того, щоб чоловіки від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої данні згідно нових норм закону про мобілізацію.

Застосунок "Резерв+" не несе жодних безпекових ризиків для даних військовозобов’язаних українців, а у подальшому через додаток заплановано додати функцію електронних направлень на військово-лікарську комісію.

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