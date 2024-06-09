Резерв+. У Міноборони спростували фейки про застосунок

Мобільний застосунок "Резерв+" працює понад три тижні, а у мережі вже з'явилася низка міфів та чуток про застосунок.
Головні тези:
- Застосунок Резерв+ має правовий статус та регулюється законодавством відповідною постановою КМУ та наказом міністра оборони.
- Дані у застосунку підтягуються з реєстру 'Оберіг', а Міноборони виявило та виправило проблему з розшуком громадян через застосунок.
- Міф про витік даних військовозобов'язаних виявлено й спростовано, а застосунок створено за допомогою благодійних коштів, а не бюджетних.
- Оновлені дані через Резерв+ миттєво потрапляють до реєстру 'Оберіг', а незабаром з'явиться електронний військово-обліковий документ з QR-кодом для перевірки.
- Застосунок Резерв+ є безпечним для даних військовозобов’язаних та майбутньою функцією стане електронне направлення на військово-лікарську комісію.
Які міфи поширюють про застосунок Резерв+
Міф 1. "Резерв+" не має правового статусу, він не згадується в законодавстві.
Як пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, функціонування мобільного застосунку регулюється постановою КМУ від 10 травня 2024 року та наказом міністра оборони про створення інформаційно-комунікаційної системи для доступу до електронного кабінету військовозобов’язаного.
Міф 2. "Резерв+" некоректно працює, бо відображає неправильні дані.
Черногоренко зазначила, що застосунок підтягує дані з реєстру "Оберіг", в якому можуть бути помилки внаслідок людського фактору. Міноборони планує запустити можливість повідомити про проблему прямо в застосунку
Завдяки застосунку була виявлена проблема в "безпідставному" розшуку було 710 тисяч громадян. Громадяни отримали email та push-повідомлення про те, що в застосунку відображається оновлений статус.
Міф 3. Скріни з витоком даних військовозобов'язаних вже в мережі.
Міф 4. Застосунок створено за бюджетні кошти.
Черногоренко нагадала, що створення "Резерв+" не фінансувалося з бюджетних коштів. Міноборони отримало програмне забезпечення за договором благодійної пожертви від неприбуткової організації.
Міф 5. Громадяни не зможуть довести, що оновили дані в "Резерв+".
Після оновлення інформація відразу потрапляє до реєстру "Оберіг".
З 18 червня у застосунку з'явиться електронний військово-обліковий документ, чинність якого можна буде перевіряти через QR-код. Для цього ТЦК чи поліції не потрібні зчитувачі, перевірити дійсність коду можна буде прямо через сканер QR-коду в застосунку.
Що відомо про застосунок “Резерв+”
17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок Резерв+.
Він необхідний для того, щоб чоловіки від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої данні згідно нових норм закону про мобілізацію.
Застосунок "Резерв+" не несе жодних безпекових ризиків для даних військовозобов’язаних українців, а у подальшому через додаток заплановано додати функцію електронних направлень на військово-лікарську комісію.
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