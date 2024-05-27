14 тис військовозобов’язаних українців за кордоном оновили дані через "Резерв+"

Свої дані через застосунок «Резерв+» оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних у 124 країнах. Серед лідерів з оновлення даних — українці, які проживають у Польщі, Німеччині та Канаді.

Через Резерв+ свої дані оновили вже понад 1,1 млн військовозобов’язаних

Також до десятки країн, де активно оновлюють дані військовозобов’язані українці, увійшли Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

Це маленький, але важливий вчинок для країни. Ми цінуємо це і продовжуємо розвивати зручні сервіси для всіх — незалежно від того, де вони перебувають. Катерина Черногоренко Заступниця міністра оборони України

У відомстві розповіли, що через застосунок «Резерв+» свої дані станом на 27 травня оновили понад 1,1 млн військовозобов’язаних.

Водночас через ЦНАП — майже 55 тисяч, а через ТЦК — близько 38 тисяч громадян.

Що відомо про застосунок “Резерв+”

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок Резерв+.

Він необхідний для того, щоб чоловіки від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої данні згідно нових норм закону про мобілізацію

Застосунок "Резерв+" не несе жодних безпекових ризиків для даних військовозобов’язаних українців, а у подальшому через додаток заплановано додати функцію електронних направлень на військово-лікарську комісію.

Наразі близько півмільйона військовозобов’язаних вже ці дані оновили. З них 415 тисяч зробили це через застосунок "Резерв+".

Зазначимо, що чинним військовослужбовцям не потрібно встановлювати "Резерв+". Для них незабаром запустять альтернативний застосунок.