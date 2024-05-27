14 тис військовозобов’язаних українців за кордоном оновили дані через "Резерв+"

Свої дані через застосунок «Резерв+» оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних у 124 країнах. Серед лідерів з оновлення даних — українці, які проживають у Польщі, Німеччині та Канаді.
Через Резерв+ свої дані оновили вже понад 1,1 млн військовозобов’язаних
Також до десятки країн, де активно оновлюють дані військовозобов’язані українці, увійшли Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.
У відомстві розповіли, що через застосунок «Резерв+» свої дані станом на 27 травня оновили понад 1,1 млн військовозобов’язаних.
Водночас через ЦНАП — майже 55 тисяч, а через ТЦК — близько 38 тисяч громадян.
Що відомо про застосунок “Резерв+”
17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок Резерв+.
Він необхідний для того, щоб чоловіки від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої данні згідно нових норм закону про мобілізацію
Застосунок "Резерв+" не несе жодних безпекових ризиків для даних військовозобов’язаних українців, а у подальшому через додаток заплановано додати функцію електронних направлень на військово-лікарську комісію.
Наразі близько півмільйона військовозобов’язаних вже ці дані оновили. З них 415 тисяч зробили це через застосунок "Резерв+".
Зазначимо, що чинним військовослужбовцям не потрібно встановлювати "Резерв+". Для них незабаром запустять альтернативний застосунок.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-