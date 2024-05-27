14 тыс военнообязанных украинцев за границей обновили данные через "Резерв+"

Свои данные через приложение «Резерв+» обновили более 14 тысяч военнообязанных в 124 странах. Среди лидеров по обновлению данных – украинцы, проживающие в Польше, Германии и Канаде.

Через Резерв+ свои данные обновили уже более 1,1 млн военнообязанных

Также в десятку стран, где активно обновляют данные военнообязанные украинцы, вошли Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

Это маленький, но важный поступок для страны. Мы ценим это и продолжаем развивать удобные сервисы для всех – независимо от того, где они находятся. Екатерина Черногоренко Заместитель министра обороны Украины

В ведомстве рассказали, что через приложение «Резерв+» свои данные на 27 мая обновили более 1,1 млн военнообязанных.

В то же время, через ЦНАП — почти 55 тысяч, а через ТЦК — около 38 тысяч граждан.

Что известно о приложении "Резерв+"

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение Резерв+.

Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные согласно новым нормам закона о мобилизации

Приложение "Резерв+" не несет никаких рисков безопасности для данных военнообязанных украинцев, а в дальнейшем через приложение запланировано добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию.

В настоящее время около полумиллиона военнообязанных уже эти данные обновили. Из них 415 тысяч сделали это через приложение "Резерв+".

Отметим, что действующим военнослужащим не нужно устанавливать "Резерв+". Для них скоро запустят альтернативное приложение.