14 тыс военнообязанных украинцев за границей обновили данные через "Резерв+"
Категория
Украина
Дата публикации

14 тыс военнообязанных украинцев за границей обновили данные через "Резерв+"

Министерство обороны Украины
Резерв +
Читати українською

Свои данные через приложение «Резерв+» обновили более 14 тысяч военнообязанных в 124 странах. Среди лидеров по обновлению данных – украинцы, проживающие в Польше, Германии и Канаде.

Через Резерв+ свои данные обновили уже более 1,1 млн военнообязанных

Также в десятку стран, где активно обновляют данные военнообязанные украинцы, вошли Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

Это маленький, но важный поступок для страны. Мы ценим это и продолжаем развивать удобные сервисы для всех – независимо от того, где они находятся.

Екатерина Черногоренко

Екатерина Черногоренко

Заместитель министра обороны Украины

В ведомстве рассказали, что через приложение «Резерв+» свои данные на 27 мая обновили более 1,1 млн военнообязанных.

В то же время, через ЦНАП — почти 55 тысяч, а через ТЦК — около 38 тысяч граждан.

Что известно о приложении "Резерв+"

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение Резерв+.

Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные согласно новым нормам закона о мобилизации

Приложение "Резерв+" не несет никаких рисков безопасности для данных военнообязанных украинцев, а в дальнейшем через приложение запланировано добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию.

В настоящее время около полумиллиона военнообязанных уже эти данные обновили. Из них 415 тысяч сделали это через приложение "Резерв+".

Отметим, что действующим военнослужащим не нужно устанавливать "Резерв+". Для них скоро запустят альтернативное приложение.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Минобороны объяснили, почему не работал "Резерв+"
Министерство обороны Украины
Минобороны
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В приложении "Резерв+" запланированы новые функции. Минобороны раскрыло детали
Минобороны
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинских военных призвали не устанавливать "Резерв+" — объяснение Минобороны
всу

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?