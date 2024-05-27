14 тыс военнообязанных украинцев за границей обновили данные через "Резерв+"

Свои данные через приложение «Резерв+» обновили более 14 тысяч военнообязанных в 124 странах. Среди лидеров по обновлению данных – украинцы, проживающие в Польше, Германии и Канаде.
Через Резерв+ свои данные обновили уже более 1,1 млн военнообязанных
Также в десятку стран, где активно обновляют данные военнообязанные украинцы, вошли Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.
В ведомстве рассказали, что через приложение «Резерв+» свои данные на 27 мая обновили более 1,1 млн военнообязанных.
В то же время, через ЦНАП — почти 55 тысяч, а через ТЦК — около 38 тысяч граждан.
Что известно о приложении "Резерв+"
17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение Резерв+.
Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные согласно новым нормам закона о мобилизации
Приложение "Резерв+" не несет никаких рисков безопасности для данных военнообязанных украинцев, а в дальнейшем через приложение запланировано добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию.
В настоящее время около полумиллиона военнообязанных уже эти данные обновили. Из них 415 тысяч сделали это через приложение "Резерв+".
Отметим, что действующим военнослужащим не нужно устанавливать "Резерв+". Для них скоро запустят альтернативное приложение.
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