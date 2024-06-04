В ЦПД предупредили о фейке по отключению света в Украине

Российская пропаганда распространяет фейк, якобы в Украине запустивший телеграмм-бот для доносов на соседей, не экономящих электроэнергию
Главные тезисы
- Российская пропаганда распространяет фейковую информацию о запуске телеграмм-бота для доносов на несоблюдение энергосбережения в Украине.
- Центр противодействия дезинформации опровергает этот фейк и предостерегает возможность сбора персональных данных украинцев РФ.
- Результатом ударов РФ по энергетике весной этого года сложная ситуация с отключениями электроэнергии в Украине.
- Стабилизационные отключения света введены энергетиками из-за уничтожения более 80% генерации электроэнергии в результате обстрелов.
- Значительное потребление электроэнергии в Хмельницком привело к сокращению количества троллейбусов на маршрутах из-за нехватки энергии.
РФ придумала фейк, связанный с отключениями света в Украине
Указано, что на российских телеграмм-каналах начала распространяться информация, что в Украине в telegram, мол, запустили "бот для доносов на соседей, которые не экономят электроэнергию".
В ЦПИ опровергли эту информацию и подчеркнули, что таким образом РФ хочет получить персональные данные украинцев.
Отключение света в Украине
После ударов РФ по энергетике весной этого года ситуация с отключениями электроэнергии остается сложной. Из-за обстрелов было уничтожено более 80% генерации электроэнергии в Украине.
Поэтому энергетики были вынуждены ввести стабилизационные отключения света — они могут быть как графиковые, так и экстренные. Экстерн вводится в случае, если потребление электроэнергии выходит за пределы установленных на день лимитов.
Из-за значительного потребления электроэнергии в Хмельницком были вынуждены сократить количество троллейбусов на маршрутах.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-