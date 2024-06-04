В ЦПД предупредили о фейке по отключению света в Украине

Российская пропаганда распространяет фейк, якобы в Украине запустивший телеграмм-бот для доносов на соседей, не экономящих электроэнергию

РФ придумала фейк, связанный с отключениями света в Украине

Указано, что на российских телеграмм-каналах начала распространяться информация, что в Украине в telegram, мол, запустили "бот для доносов на соседей, которые не экономят электроэнергию".

В ЦПИ опровергли эту информацию и подчеркнули, что таким образом РФ хочет получить персональные данные украинцев.

На самом деле, этот бот — работа российских пропагандистов для сбора персональных данных украинцев. Никто из компетентных структур не создавал программ для "доносов на соседей". В случае обнаружения такого бота Центр рекомендует заблокировать его и отправить жалобу в службу поддержки мессенджера для его дальнейшей блокировки, говорится в сообщении. Поделиться

Отключение света в Украине

После ударов РФ по энергетике весной этого года ситуация с отключениями электроэнергии остается сложной. Из-за обстрелов было уничтожено более 80% генерации электроэнергии в Украине.

Поэтому энергетики были вынуждены ввести стабилизационные отключения света — они могут быть как графиковые, так и экстренные. Экстерн вводится в случае, если потребление электроэнергии выходит за пределы установленных на день лимитов.

Из-за значительного потребления электроэнергии в Хмельницком были вынуждены сократить количество троллейбусов на маршрутах.