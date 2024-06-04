В ЦПД предупредили о фейке по отключению света в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

В ЦПД предупредили о фейке по отключению света в Украине

ЦПД
В ЦПД предупредили о фейке по отключению света в Украине
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Российская пропаганда распространяет фейк, якобы в Украине запустивший телеграмм-бот для доносов на соседей, не экономящих электроэнергию

Главные тезисы

  • Российская пропаганда распространяет фейковую информацию о запуске телеграмм-бота для доносов на несоблюдение энергосбережения в Украине.
  • Центр противодействия дезинформации опровергает этот фейк и предостерегает возможность сбора персональных данных украинцев РФ.
  • Результатом ударов РФ по энергетике весной этого года сложная ситуация с отключениями электроэнергии в Украине.
  • Стабилизационные отключения света введены энергетиками из-за уничтожения более 80% генерации электроэнергии в результате обстрелов.
  • Значительное потребление электроэнергии в Хмельницком привело к сокращению количества троллейбусов на маршрутах из-за нехватки энергии.

РФ придумала фейк, связанный с отключениями света в Украине

Указано, что на российских телеграмм-каналах начала распространяться информация, что в Украине в telegram, мол, запустили "бот для доносов на соседей, которые не экономят электроэнергию".

В ЦПИ опровергли эту информацию и подчеркнули, что таким образом РФ хочет получить персональные данные украинцев.

На самом деле, этот бот — работа российских пропагандистов для сбора персональных данных украинцев. Никто из компетентных структур не создавал программ для "доносов на соседей". В случае обнаружения такого бота Центр рекомендует заблокировать его и отправить жалобу в службу поддержки мессенджера для его дальнейшей блокировки, говорится в сообщении.

Отключение света в Украине

После ударов РФ по энергетике весной этого года ситуация с отключениями электроэнергии остается сложной. Из-за обстрелов было уничтожено более 80% генерации электроэнергии в Украине.

Поэтому энергетики были вынуждены ввести стабилизационные отключения света — они могут быть как графиковые, так и экстренные. Экстерн вводится в случае, если потребление электроэнергии выходит за пределы установленных на день лимитов.

Из-за значительного потребления электроэнергии в Хмельницком были вынуждены сократить количество троллейбусов на маршрутах.

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