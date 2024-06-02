В Укрэнерго сообщили, что на фоне тяжелой ситуации в энергосистеме в Украине 2 июня будут применяться экстренные отключения света.
Что известно о применении экстренных отключений света
В Укрэнерго отметили, что в настоящее время экстренные отключения света задействованы в Киевской области и еще 5 регионах Украины.
Энергетики отмечают, что, к сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов РФ продолжается.
В каких регионах Украины введены экстренные отключения света
Кроме того, по данным облэнерго на территории Сумской области введены графики аварийных отключений.
Аналогичная ситуация и в Николаевской и Черниговской областях.
Также в список областей, где введены аварийные отключения, добавились Полтавская, Черкасская области.
В ночь на 1 июня российская армия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК и серьезно повредила оборудование.
Гендиректор Yasno Сергей Коваленко отметил, что отключения применяются по всей территории Украины.
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