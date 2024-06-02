В Украине применяют экстренные отключения света
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине применяют экстренные отключения света

ДТЭК
Энергосистема Украины
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В Укрэнерго сообщили, что на фоне тяжелой ситуации в энергосистеме в Украине 2 июня будут применяться экстренные отключения света.

Что известно о применении экстренных отключений света

В Укрэнерго отметили, что в настоящее время экстренные отключения света задействованы в Киевской области и еще 5 регионах Украины.

Экстренные отключения: Киев, Киевская область, Одесщина, Днепропетровщина, Донетчина, — подчеркнули представители ДТЭК.

Энергетики отмечают, что, к сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов РФ продолжается.

Поэтому по указанию "Укрэнерго" применяются экстренные отключения. Энергетики по всей стране делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, подчеркнули в компании.

В каких регионах Украины введены экстренные отключения света

Кроме того, по данным облэнерго на территории Сумской области введены графики аварийных отключений.

Аналогичная ситуация и в Николаевской и Черниговской областях.

Также в список областей, где введены аварийные отключения, добавились Полтавская, Черкасская области.

В ночь на 1 июня российская армия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК и серьезно повредила оборудование.

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко отметил, что отключения применяются по всей территории Украины.

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